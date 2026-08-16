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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
258
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1 хв

У Львові чоловік задушив жінку шнурівкою з кросівка

Під час розпивання алкоголю між знайомими стався конфлікт, що призвів до вбивства.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Зловмисника затримано

Зловмисника затримано / © Associated Press

У Львові затримано 49-річного чоловіка, кого підозрюють у вбивстві 46-річної жінки в лісопосадці.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області.

49-річний львів’янин познайомився з 46-річною жителькою Львова, після чого вони пішли в лісопосадку розпивати спиртні напої. В процесі між ними виник конфлікт, під час якого чоловік витягнув шнурівку з кросівка та задушив жінку.

Підозрюваного затримали, йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) ККУ. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, у Києві сталося вбивство у хостелі — 51-річний чоловік завдав ножем 34-річному чоловіку удару в серце.

А на Прикарпатті чоловік жорстоко убив власну 95-річну матір під час побутового конфлікту. Трагічний інцидент стався в місті Снятині. За інформацією місцевої прокуратури, жінка дорікнула сину, що їжа несмачна.

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