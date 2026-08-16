Не Німеччина, і навіть не Чехія: яка країна найбільше любить пиво

Де у світі найбільше люблять пиво / © pexels.com

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Щороку в першу п’ятницю серпня світ відзначає Міжнародний день пива — хмільного напою, який вважається одним із найдавніших. У цей день бари та паби по всьому світу проводять тематичні заходи, а дослідження показують, де саме живе найбільше прихильників пінного.

Що показали найновіші результати досліджень? Про це повідомила Statista.

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Де у світі найбільше люблять пиво

За даними опитування Statista Consumer Insight, високим рівнем споживання визначаються країни Латинської Америки, де від 35% до 44% дорослих є регулярними споживачами пива. Зокрема, у Бразилії 44% респондентів зазначили, що регулярно його п’ють.

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Утім, світове лідерство утримує Іспанія з показником 45%. Високі позиції має й інша південноєвропейська країна — Італія, де регулярними споживачами пива є 42% респондентів.

Азійський регіон також демонструє значний попит: у В’єтнамі пиво регулярно споживають 44% опитаних, а в Таїланді — 40%. Натомість у мусульманських країнах цей відсоток очікувано нижчий.

У Малайзії він становить 15%, а в Індонезії — лише 6%. У Китаї, який є найбільшим пивним ринком світу, лише третина респондентів зараховує себе до регулярних поціновувачів напою.

Загалом країни з молодим населенням демонструють вищі показники споживання та виробництва, тоді як у державах із демографічним старінням ці обсяги скорочуються.

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Країни із багатими пивоварними традиціями, як-от Німеччина, Бельгія та Велика Британія, тримаються на рівні середнього показника — близько третини регулярних споживачів. У США цей рівень ще нижчий, лише чверть опитаних віком від 21 до 64 років регулярно п’є пиво.

Попри те, що жителі Китаю не є лідерами за часткою споживання на душу населення, ця країна залишається світовим лідером за обсягами виробництва. За даними звіту BarthHaas, 2025 року обсяг виробництва в КНР сягнув 354 млн гектолітрів.

Друге місце посідають США з показником 175 млн гектолітрів. Водночас в обох країнах протягом останніх двох років спостерігається тенденція до скорочення виробництва.

Світовий ринок пива наразі стикається із трансформацією споживчих звичок, застоєм реальних доходів і демографічними викликами. Через скорочення та старіння населення обсяги випуску напою за останні два роки впали в Німеччині, Іспанії та Японії.

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До п’ятірки найбільших світових виробників також входять Бразилія, Мексика та Росія, де з 2023 року спостерігалося зростання обсягів. В Азії ситуація різниться: виробництво зросло у В’єтнамі, Індії, Таїланді та Філіппінах, але впало в Китаї, Японії та Південній Кореї.

Натомість в Африці виробництво пива з 2023 року зростає.

Українці стали пити менше пива

Нагадаємо, за даними Forbes, 2025 року продажі пива в Україні впали на 20%, що зробило цей рік одним із найскладніших для галузі. Найбільшого падіння зазнав сегмент розливного та пляшкового пива, а літній сезон фактично провалився.

Основні причини скорочення попиту включають фінансовий тиск і зниження купівельної спроможності громадян, зміну поведінки споживачів, а також падіння попиту в HoReCa через скорочення туризму. Крім того, значна частина чоловіків, які є основною аудиторією споживання, перебуває на фронті або за кордоном.

2026 року ринок очікує лише на часткове відновлення, оскільки швидке повернення до докризових показників залежить від стабілізації економіки, доходів населення та військових ризиків. Тим часом оновлений глобальний рейтинг цін показав, що вартість півлітрової пляшки українського пива залежно від міста може відрізнятися майже вшестеро.

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