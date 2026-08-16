У Криму рознесли "Бастіон", з якого окупанти били "Оніксами" та "Цирконами"

Ракетний комплекс «Бастіон» / © Вікіпедія

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У ніч проти 16 серпня сили і засоби ВМС ЗС України завдали ураження по стартових позиціях та місцю дислокації берегового ракетного комплексу «Бастіон» у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ.

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«У результаті удару противнику завдано значних втрат в озброєнні та живій силі. Остаточні втрати ворога уточнюються», — йдеться у повідомленні.

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БРК «Бастіон» — це дефіцитне та дороговартісне озброєння, за допомогою якого російські окупанти здійснюють обстріли південних та інших регіонів України надзвуковими ракетами «Онікс» та гіперзвуковими ракетами «Циркон».

Нагадаємо, у липні втрати російської армії сягнули 42 860 військових, що стало найбільшим показником від початку року. Сили оборони України також оновили історичний антирекорд ворога за знищеною автомобільною технікою.

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