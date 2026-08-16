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У Криму рознесли "Бастіон", з якого окупанти били "Оніксами" та "Цирконами"
Саме ці комплекси росіяни використовують для ударів по Україні надзвуковими ракетами «Онікс» та гіперзвуковими ракетами «Циркон».
У ніч проти 16 серпня сили і засоби ВМС ЗС України завдали ураження по стартових позиціях та місцю дислокації берегового ракетного комплексу «Бастіон» у тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ.
«У результаті удару противнику завдано значних втрат в озброєнні та живій силі. Остаточні втрати ворога уточнюються», — йдеться у повідомленні.
БРК «Бастіон» — це дефіцитне та дороговартісне озброєння, за допомогою якого російські окупанти здійснюють обстріли південних та інших регіонів України надзвуковими ракетами «Онікс» та гіперзвуковими ракетами «Циркон».
Нагадаємо, у липні втрати російської армії сягнули 42 860 військових, що стало найбільшим показником від початку року. Сили оборони України також оновили історичний антирекорд ворога за знищеною автомобільною технікою.