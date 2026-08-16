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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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Таємничі гриби, які змушують людей бачити крихітних чоловічків — вчені розшифрували їхню ДНК

У недавньому дослідженні вчені виявили незвичайний гриб, що містить абсолютно нову галюциногенну сполуку — вважається, що він викликає галюцинації, в яких з’являються сотні крихітних чоловічків.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Гриби викликають галюцинації з крихітними чоловічками

Гриби викликають галюцинації з крихітними чоловічками / © Pixabay

Гриб Lanmaoa asiatica дійсно спричиняє галюцинації з сотнями крихітних чоловічків, хоча психоделічних речовин у ньому немає.

Про це повідомляє Gizmodo.

Зразки гриба аспірант-міколог Колін Домнауер зібрав у китайській провінції Юньнань і філіппінському регіоні Північна Кордильєра. Разом із біологом Брином Дентінгером він секвенував ДНК 53 зразків роду Lanmaoa й переконався, що в обох регіонах вживають той самий вид.

Очевидці описують десятки або сотні чоловічків заввишки від 3 до 30 сантиметрів, з них близько 90% — ельфи чи клоуни у барвистому вбранні. Фігури поводяться так, ніби справді присутні в кімнаті, і підкоряються законам фізики. До речі, ці галюцинації отримали свою назву через маленьких чоловічків, які населяють вигаданий острів Ліліпут у романі «Мандри Гуллівера». Що робить ці бачення такими незвичайними, так це те, наскільки послідовними є розповіді людей: майже всі описують одних і тих самих крихітних чоловічків.

Дослідження, опубліковане в журналі Mycologia, налічило в роді 17 видів, зокрема чотири нові для науки. Психоактивний серед них лише L. asiatica. Однак пояснити такий ефект генетика не допомогла. У гриба не виявили генів, що відповідають за вироблення псилоцибіну або іботенової кислоти — сполуки з мухоморів Amanita, яка стає галюциногеном в організмі. Механізм дії залишається загадкою.

Вивчення L. asiatica могло б допомогти вченим краще зрозуміти мозкові механізми, що стоять за цими ліліпутськими видіннями, можливо, навіть привести до нових методів лікування людей, у яких розвивається цей неврологічний стан.

Зрозуміти цей гриб буде непросто, кажуть дослідники, але, як і у випадку з дослідженнями інших психоделічних сполук, наукові дослідження, які він породить, зрештою можуть торкнутися найбільших питань свідомості та взаємин між розумом і реальністю.

Нагадаємо, хітридіозний грибок знищив сотні популяцій амфібій у світі, але деякі жаби змогли вистояти. Дослідники виявили особливість їхньої імунної системи, яка допомагає боротися з інфекцією.

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