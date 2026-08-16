Як пришвидшити дозрівання солодкого перцю: дієві методи наших бабусь

Як прискорити достигання перцю

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Наприкінці літа багато городників стикаються з однією проблемою: кущі перцю вже вкриті великими плодами, але вони вперто залишаються зеленими. Особливо прикро, коли ночі стають прохолоднішими, а прогноз погоди вже не обіцяє тривалого тепла. У такій ситуації дозрівання можна дещо прискорити, якщо правильно скоригувати догляд за рослинами. Важливо розуміти, що швидкість достигання залежить від сорту, температури, освітлення, вологості ґрунту та навантаження на кущ. Тому найкраще працює не один «секретний» засіб, а кілька простих прийомів одночасно.

Приберіть усе, що заважає сонцю

Перець потребує достатньої кількості світла, особливо на етапі достигання плодів. Якщо кущ сильно загущений листям, сонячні промені погано потрапляють до перців, а всередині рослини довше зберігається волога.

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Обережно видаліть пожовкле, пошкоджене та нижнє листя, яке вже не виконує важливої роботи. Не потрібно обривати всю зелену масу або залишати плоди повністю відкритими сонцю — різке оголення рослини може спричинити опіки.

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Зменште полив, але не пересушуйте ґрунт

Наприкінці сезону перцю вже не потрібна така кількість води, як під час активного зростання. Надмірне зволоження стимулює подальше нарощування зеленої маси, а не допомагає швидше отримати стиглі плоди.

Тому полив поступово скорочують, особливо якщо погода прохолодна та дощова. Проте повністю залишати рослину без води не варто. Сильне пересихання ґрунту може спричинити стрес, опадання квітів і плодів та погіршення їхньої якості.

Прищипніть верхівки кущів

Цей трюк особливо актуальний наприкінці сезону. Якщо на рослині продовжують з’являтися нові квіти, які вже навряд чи встигнуть сформувати повноцінні плоди до холодів, верхівку можна прищипнути.

Так рослина менше витрачатиме сили на подальше зростання і зможе спрямувати ресурси на вже сформовані перці.

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Водночас не варто робити це занадто рано. Якщо до завершення сезону ще далеко, рослині краще дати можливість нормально розвиватися.

Підживіть калієм

У період формування та достигання плодів важливе значення має калій. Він бере участь у багатьох процесах життєдіяльності рослини та допомагає їй нормально формувати врожай.

А ось із надлишком азотних добрив наприкінці сезону потрібно бути обережними. Азот стимулює зростання пагонів і листя, тому після активного формування плодів надмірне азотне підживлення може бути недоречним.

Для підживлення використовуйте лише добрива, дозволені для перцю, та дотримуйтеся дозування, зазначеного виробником. Не варто сипати під кущ велику кількість добрив «для швидкості» — надлишок поживних речовин може нашкодити рослині.

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Захистіть перець від холодних ночей

Тепло — один із головних чинників, які впливають на достигання перцю. Якщо вдень ще тепло, але ночі стали прохолодними, рослина може значно сповільнити розвиток.

У відкритому ґрунті кущі можна накривати агроволокном на ніч, якщо прогнозують різке зниження температури. Вранці укриття бажано знімати, щоб рослини отримували достатньо світла та не перегрівалися.

Якщо вирощуєте перець у теплиці, стежте за температурою та регулярно провітрюйте її. Надмірна вологість у поєднанні з поганою вентиляцією підвищує ризик грибкових захворювань.

Чи варто залишати перці на кущі

Якщо плоди вже досягли характерного для сорту розміру, але ще зелені, можна дати їм час на кущі. Саме там вони за сприятливих умов поступово набирають смаку та змінюють колір.

Але якщо наближаються холоди, затягувати зі збором усього врожаю не варто. Великі здорові плоди можна зняти й залишити дозрівати в теплому приміщенні. Особливо це актуально для перців, які вже почали змінювати забарвлення.

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