Відома українська співачка здивувала, чому відмовляє у побаченнях і тримає чоловіків на відстані

Мішель Андраде / © instagram.com/mishvirmish

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Українська співачка Мішель Андраде, яка наразі не перебуває у стосунках, відверто розповіла про особисте життя та чому не поспішає закохуватися.

Артистка зізналася, що їй непросто впускати нових людей у своє життя. За словами Мішель, усі її серйозні романи починалися з тривалої дружби. Їй важливо спочатку добре пізнати людину, відчути поруч із нею довіру та безпеку, і лише після цього замислюватися про романтичні стосунки.

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«Я достатньо закрита людина і пробратися до мене дуже важко, чесно. От я згадую свої стосунки і тих, у кого вийшло зі мною бути, то вони реально довго залицялися до мене, і це були завжди дружні стосунки», — розповіла співачка на шоу «Є запит».

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Мішель Андраде / © instagram.com/mishvirmish

При цьому без уваги протилежної статі Андраде не залишається. За її словами, шанувальники регулярно пишуть їй у соцмережах, зустрічають після концертів із подарунками та навіть намагаються познайомитися під час випадкових зустрічей.

Однак до побачень справа зазвичай не доходить. Мішель зізнається, що їй подобається фліртувати та проявляти свою жіночність, але самої симпатії недостатньо, щоб вона погодилася на романтичну зустріч.

«Я зазвичай люблю більше кокетувати, очима пускати бісики, можу проявляти свою жіночність, але щоб хтось мене запросив, і я цього захотіла, — ні. Я думаю, що я не супер відкрита до цього», — пояснила артистка.

Нагадаємо, нещодавно акторка Алісса Мілано відсвяткувала 17-ту річницю шлюбу й показала романтику з чоловіком. Зірка Голлівуду продемонструвала, як змінювалася її родина з роками.

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