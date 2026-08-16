Известная украинская певица удивила, почему отказывает в свиданиях и держит мужчин на расстоянии

Мишель Андраде / © instagram.com/mishvirmish

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Украинская певица Мишель Андраде, которая пока не находится в отношениях, откровенно рассказала о личной жизни и почему не спешит влюбляться.

Артистка призналась, что ей непросто впускать новых людей в свою жизнь. По словам Мишель, все ее серьезные романы начинались с продолжительной дружбы. Ей важно сначала хорошо узнать человека, почувствовать рядом с ним доверие и безопасность, и только после этого задумываться о романтических отношениях.

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«Я достаточно закрытый человек и пробраться ко мне очень тяжело, честно. Вот я вспоминаю свои отношения и тех, у кого вышло со мной быть, то они реально долго ухаживали за мной, и это были всегда дружеские отношения», — рассказала певица на шоу «Є запит».

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Мишель Андраде / © instagram.com/mishvirmish

При этом без внимания противоположного пола Андрад не остается. По ее словам, поклонники регулярно пишут в соцсетях, встречают после концертов с подарками и даже пытаются познакомиться во время случайных встреч.

Однако до свиданий дело обычно не доходит. Мишель признается, что ей нравится флиртовать и проявлять свою женственность, но самой симпатии недостаточно, чтобы она согласилась на романтическую встречу.

«Я обычно люблю больше кокетничать, глазами пострелять, могу проявлять свою женственность, но чтобы кто меня пригласил, и я этого захотела, — нет. Я думаю, что я не супер открыта для этого», — объяснила артистка.

Напомним, недавно актриса Алисса Милано отпраздновала 17-ю годовщину брака и показала романтику с мужем. Звезда Голливуда продемонстрировала, как менялась семья с годами.

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