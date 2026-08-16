12 погибших в смертельном ДТП: автобус слетел в кювет

Фото: MTI

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Смертельная автокатастрофа произошла в Венгрии. На трассе М3 опрокинулся польский пассажирский автобус. В результате ночной аварии погибли 12 человек, еще по меньшей мере 10 получили ранения разной степени тяжести.

О масштабном ДТП сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Он выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил спасательные службы за оперативную работу.

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Масштабная авария в Венгрии: известно о 12 погибших

Трагедия произошла 16 августа около часа ночи на 139-м километре автомагистрали в направлении Ньиредьгазы, недалеко от съезда в Мезьокерештеш. Автобус с польской регистрацией, в котором находились 57 пассажиров и двое водителей, внезапно съехал с прямого участка дороги в кювет и опрокинулся.

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По предварительным данным правоохранителей, водитель транспортного средства уснул за рулем. Полиция уже задержала водителя.

О масштабном ДТП сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Официальную хронологию событий опубликовали в венгерской полиции:

«По нашей текущей информации, водитель, вероятно, заснул. В результате аварии 12 человек погибли, несколько человек получили ранения. Под профессиональным руководством начальника полиции главного управления полиции уезда Боршод-Абауй-Земплен продолжается расследование места происшествия и спасательная работа».

Участок автомагистрали, ведущий в Ньиредьгазу, перекрыла полиция.

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На месте происшествия продолжают работать экстренные службы и следственно-оперативная группа Главного управления полиции Боршод-Абауй-Земплен. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, а правоохранители устанавливают все детали катастрофы.

ДТП: последние новости

Напомним, в понедельник, 10 августа, около 05:50 на Житомирском шоссе в Святошинском районе Киева произошло масштабное ДТП. По предварительным данным следователей, 24-летний трезвый водитель автомобиля Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на скорости врезался в грузовой автомобиль с двигавшимся впереди прицепом.

В результате критического удара на месте происшествия от полученных травм погибли 27-летняя жена водителя и их двухлетний ребенок. Сам водитель с телесными повреждениями разной степени тяжести госпитализирован в больницу.

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