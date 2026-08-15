В ДТП попал бизнесмен, которого называли "куратором" нардепов "Слуги народа" — СМИ

Lexus LM350h Ильи Павлюка / © Українська правда

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В Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием бизнесмена Ильи Павлюка, которого журналисты ранее называли «теневым куратором» группы народных депутатов от партии «Слуга народа».

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

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По словам собеседника издания, около 18:00 на трассе М-30 вблизи села Садовое Винницкого района произошло столкновение между Lexus LM350h, которым, по предварительной информации, управлял Павлюк, Ford Edge и Volkswagen Passat.

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По словам правоохранителей, прибывших на место аварии, бизнесмен якобы находился в состоянии опьянения. После проведения первоочередных следственных действий Павлюк, по данным источника, проигнорировал требование оставаться на месте ДТП.

Как сообщает УП, впоследствии за бизнесменом приехал Mercedes Brabus, на котором он покинул место аварии. В настоящее время правоохранительные органы проводят осмотр места ДТП и устанавливают все обстоятельства происшествия.

По данным издания, Павлюка разыскивают.

Информация о степени опьянения Павлюка, обстоятельствах ДТП и его возможном уходе с места аварии в настоящее время основана на данных источников «Украинской правды» в правоохранительных органах.

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Кто такой Илья Павлюк

Илья Павлюк — черновицкий бизнесмен, занимающийся продажей куриного мяса и транспортными перевозками. В 2020 году журналисты Bihus.Info сообщали, что он может быть «теневым куратором» группы из около 30 народных депутатов от «Слуги народа», которая, по данным журналистов, голосовала в интересах бизнесмена Рината Ахметова.

В 2019 году Павлюк был одним из руководителей группы в предвыборном штабе Владимира Зеленского и отвечал за координацию и финансирование региональных представителей его команды.

Напомним, недавно в ДТП погибла директор бизнес-направления Eva Beauty Василиса Петлицкая. Она более 10 лет проработала в компании, пройдя путь от руководителя рекламного отдела до директора отдельного бизнес-направления.

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