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Какой церковный праздник в Украине 23 августа
Что за церковный праздник празднуют в Украине по новому и старому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
23 августа (5 сентября), в православном календаре день памяти святого мученика Лупа. Святой мученик Луп жил в III-IV веках в городе Салоники (ныне Салоники). Он был современником и близким слугой святого великомученика Димитрия Солунского. По преданию, Луп был не просто знаком святого Димитрия, а человеком, который находился рядом с ним во время испытаний.
Когда святого Димитрия заключили в тюрьму и казнили за исповедание христианской веры, Луп взял его одежду и перстень, которые стали для него символами духовной связи с мучеником.
После гибели святого Димитрия Луп открыто проповедовал христианство. Он использовал вещи мученика как свидетельство Божьей силы и исцелял людей, которые обращались к нему с верой.
По церковному преданию, из-за молитв святого Лупа многие язычники обращались в христианство. Его деятельность вызвала недовольство тех, кто поддерживал языческие верования, а также представителей власти, преследовавших последователей Христа.
Во времена правления римского императора Максимиана святого Лупа арестовали из-за его открытой исповеди христианской веры. Его заставляли отказаться от Христа и принести жертвы языческим богам, однако он остался непреклонен.
По преданию, святого подвергли жестоким пыткам, но он мужественно перенес страдания. В конце концов Луп был казнен как мученик за веру.
Его подвиг стал примером духовной стойкости: даже перед лицом смерти святой не отказался от убеждений и доказал свою любовь к Богу.
Церковный праздник 23 августа — день памяти святого священномученика Иринея, епископа Лионского
Святой Ириней родился примерно в 130 году в городе Смирна (ныне Измир). О его семье известно немного, однако из произведений самого святого можно понять, что он с юных лет знаком с христианским учением.
Особое значение в его жизни имела встреча со святым Поликарпом Смирнским — учеником апостола Иоанна Богослова. Ириней слушал наставления Поликарпа и через него получил духовную связь с поколением апостолов.
Позже он писал, что слышал рассказы от людей, лично общавшихся с знающими апостолов. Именно эта преемственность стала для него важным доказательством истинности христианской веры.
Во второй половине II века Ириней прибыл в город Лугдун (ныне Лион), где существовала христианская община. Он стал учеником и помощником местного епископа Потина.
В это время христиане Галлии испытывали тяжелые испытания. В правление римской власти происходили преследования верующих, многие христиане погибли за свою веру.
После мученической смерти епископа Потина Ириней был избран епископом Лиона. В этой должности он проявил себя как заботливый пастырь, укреплявший веру людей и защищавший Церковь от ложных учений.
Одним из самых больших вкладов святого Иринея стало его противостояние гностицизму — течению, которое распространяло учения, противоречащие христианской традиции.
Гностики утверждали, что спасение можно получить через особое тайное знание, доступное только избранным. Они часто отрицали важные истины христианства, в частности подлинное воплощение Сына Божьего.
Святой Ириней написал знаменитый труд «Обличение и опровержение лжеименного знания», известный также как «Против ересей». В этом произведении он защищал апостольское учение и объяснял, что подлинная вера передается через Церковь от апостолов.
Он подчеркивал, что христианство не есть скрытая философия для немногих, а открытая истина, которую Господь даровал всем людям.
Церковный праздник в Украине 23 августа по старому календарю
По старому календарю 23 августа в Украине чтили память святого Лаврентия Римского. Святой Лаврентий служил при папе Сиксте II и занимался церковным имуществом и помогал бедным. Когда власть требовала передать ей сокровища Церкви, он привел нищих, больных и отверженных людей, сказав, что именно они являются величайшим богатством христианской общины. За это его арестовали и подвергли жестоким пыткам. Святой Лаврентий мужественно перенес страдания и принял мученическую смерть около 258 года.
Приметы 23 августа
Если туман стелется над землей, в ближайшие дни ожидали солнечную и сухую погоду.
Если листья на деревьях начинают желтеть — осень уже приближается.
Если день теплый и солнечный — осень, по поверьям, будет мягкой.
Что нельзя делать 23 августа
Не стоит в этот день оставлять без помощи тех, кто нуждается в поддержке, держать в сердце оскорбление или стремиться к мести. Также предостерегали от уныния и утраты надежды, призывая сохранять душевное спокойствие, милосердие и веру.
Что можно делать 23 августа
В народе считали, что 23 августа — день, благоприятный для домашних дел, труда на земле и приготовления разнообразных блюд. Хозяева могли заниматься огородом, собирать урожай и наводить порядок в доме. Также этот день считали удачным для создания семьи: по давним поверьям, супруги, которые обручились на Лупов день, будут иметь крепкий и счастливый союз.