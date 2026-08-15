Украинские святыни получат особый статус: Зеленский анонсировал важный закон

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

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Президент Владимир Зеленский призвал Верховную Раду поддержать закон, который должен определить перечень украинских национальных святынь и механизмы их защиты на всей территории государства.

Об этом глава государства заявил в ходе выступления по случаю 975-летия Киево-Печерской лавры.

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В этом мероприятии принял участие генеральный директор ЮНЕСКО Халед Эль-Энани, который впервые посещает Украину после назначения на эту должность.

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«Сегодня я подписал указ о мерах на уровне нашего государства, направленных на защиту украинских национальных святынь», — заявил Зеленский.

По словам президента, к Дню Независимости Украины должен быть подготовлен соответствующий законопроект. Зеленский отметил, что уже обсуждал эту инициативу с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, и призвал парламентариев поддержать документ.

«Я прошу депутатов поддержать закон, чтобы четко определить, что является нашими святынями и какие меры необходимо принять для их защиты на всей территории Украины», — подчеркнул глава государства.

Какие нормы должен предусматривать закон

В соответствии с подписанным президентом указом Кабинет министров должен разработать законопроект, который, в частности, определит критерии присвоения объектам статуса национальной святыни украинского народа и предусмотрит формирование соответствующего перечня.

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В документе также должны быть определены меры по охране таких объектов и полномочия государственных органов, в частности в отношении утверждения и реализации государственных программ по их защите с учетом международных стандартов и практик.

Зеленский подчеркнул, что новый статус имеет не только символическое значение, но и призван обеспечить дополнительные возможности для тех, кто занимается сохранением украинского культурного наследия.

«Чтобы этот статус национальных святынь, который будет закреплен законом, открыл больше возможностей для команд, занимающихся нашими святынями, и для всех, кто работает над защитой украинского наследия», — отметил президент.

Речь идет, в частности, об улучшении условий работы, расширении финансовых возможностей, а также о политических и правовых инструментах для защиты святынь, музейных коллекций и других объектов культурного наследия.

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Украина будет готовить новые номинации для включения в список ЮНЕСКО

Отдельным поручением правительству Зеленский определил организацию работы по подготовке и продвижению номинаций украинских объектов культурного наследия, обладающих выдающейся универсальной ценностью, для их включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кроме того, Кабмин должен принять дополнительные меры по охране памятников национального значения и объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в условиях российской войны против Украины.

Министерству иностранных дел поручено широко информировать международное сообщество о преступлениях России против украинского культурного наследия и активизировать международное сотрудничество с целью выработки эффективных механизмов привлечения РФ к ответственности за такие преступления.

Кроме того, МИД должен содействовать представлению и поддержке в ЮНЕСКО украинских номинаций, а также привлечению международной поддержки для включения украинских объектов в Список всемирного наследия.

Международное финансирование и репарации от Росси

Украина также планирует использовать международные финансовые ресурсы для охраны, сохранения и реставрации памятников украинской истории и культуры.

Среди возможных источников финансирования — средства международных финансовых организаций, инвесторов, международная техническая помощь, возвратная и безвозвратная финансовая помощь, а также репарации или иные взыскания с России.

Инициатива по законодательному определению национальных святынь призвана усилить государственную защиту культурного наследия Украины, которое подвергается разрушениям и повреждениям в результате российской агрессии.

Напомним, что в результате обстрела Киево-Печерской лавры, устроенного россиянами в июне этого года, были повреждены как минимум 5 объектов национального значения и несколько объектов местного значения.

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