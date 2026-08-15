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Украинские святыни получат особый статус: Зеленский анонсировал важный закон
Статус национальной святыни должен открыть дополнительные возможности для тех, кто занимается сохранением украинского культурного наследия.
Президент Владимир Зеленский призвал Верховную Раду поддержать закон, который должен определить перечень украинских национальных святынь и механизмы их защиты на всей территории государства.
Об этом глава государства заявил в ходе выступления по случаю 975-летия Киево-Печерской лавры.
В этом мероприятии принял участие генеральный директор ЮНЕСКО Халед Эль-Энани, который впервые посещает Украину после назначения на эту должность.
«Сегодня я подписал указ о мерах на уровне нашего государства, направленных на защиту украинских национальных святынь», — заявил Зеленский.
По словам президента, к Дню Независимости Украины должен быть подготовлен соответствующий законопроект. Зеленский отметил, что уже обсуждал эту инициативу с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, и призвал парламентариев поддержать документ.
«Я прошу депутатов поддержать закон, чтобы четко определить, что является нашими святынями и какие меры необходимо принять для их защиты на всей территории Украины», — подчеркнул глава государства.
Какие нормы должен предусматривать закон
В соответствии с подписанным президентом указом Кабинет министров должен разработать законопроект, который, в частности, определит критерии присвоения объектам статуса национальной святыни украинского народа и предусмотрит формирование соответствующего перечня.
В документе также должны быть определены меры по охране таких объектов и полномочия государственных органов, в частности в отношении утверждения и реализации государственных программ по их защите с учетом международных стандартов и практик.
Зеленский подчеркнул, что новый статус имеет не только символическое значение, но и призван обеспечить дополнительные возможности для тех, кто занимается сохранением украинского культурного наследия.
«Чтобы этот статус национальных святынь, который будет закреплен законом, открыл больше возможностей для команд, занимающихся нашими святынями, и для всех, кто работает над защитой украинского наследия», — отметил президент.
Речь идет, в частности, об улучшении условий работы, расширении финансовых возможностей, а также о политических и правовых инструментах для защиты святынь, музейных коллекций и других объектов культурного наследия.
Украина будет готовить новые номинации для включения в список ЮНЕСКО
Отдельным поручением правительству Зеленский определил организацию работы по подготовке и продвижению номинаций украинских объектов культурного наследия, обладающих выдающейся универсальной ценностью, для их включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Кроме того, Кабмин должен принять дополнительные меры по охране памятников национального значения и объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в условиях российской войны против Украины.
Министерству иностранных дел поручено широко информировать международное сообщество о преступлениях России против украинского культурного наследия и активизировать международное сотрудничество с целью выработки эффективных механизмов привлечения РФ к ответственности за такие преступления.
Кроме того, МИД должен содействовать представлению и поддержке в ЮНЕСКО украинских номинаций, а также привлечению международной поддержки для включения украинских объектов в Список всемирного наследия.
Международное финансирование и репарации от Росси
Украина также планирует использовать международные финансовые ресурсы для охраны, сохранения и реставрации памятников украинской истории и культуры.
Среди возможных источников финансирования — средства международных финансовых организаций, инвесторов, международная техническая помощь, возвратная и безвозвратная финансовая помощь, а также репарации или иные взыскания с России.
Инициатива по законодательному определению национальных святынь призвана усилить государственную защиту культурного наследия Украины, которое подвергается разрушениям и повреждениям в результате российской агрессии.
Напомним, что в результате обстрела Киево-Печерской лавры, устроенного россиянами в июне этого года, были повреждены как минимум 5 объектов национального значения и несколько объектов местного значения.