- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 18
- Время на прочтение
- 2 мин
"Отряды Буданова" добрались до Оренбургской области: в России пылали цистерны на железной дороге
Железнодорожные цистерны с бензином и газом были взорваны в двух российских городах.
Так называемые «Отряды Буданова» провели диверсионную операцию на железной дороге в Оренбургской области России, в ходе которой были уничтожены цистерны с газом и бензином.
Об этом сообщает издание «Новости LIVE» со ссылкой на собственные источники.
По информации издания, в ночь на 15 августа в Орске в результате дистанционного взрыва была уничтожена цистерна с газом, которая находилась непосредственно на железнодорожных путях.
В ту же ночь в городе Гай Оренбургской области, по данным источника, аналогичным образом была сожжена цистерна с бензином.
Издание «Новости LIVE» заявило, что получило от источника видео, подтверждающее проведение диверсий на территории РФ.
Информация о взрыве цистерн в Оренбургской области на данный момент поступает исключительно из источников издания «Новости LIVE» и не имеет независимого подтверждения. Российские власти о пожарах на железной дороге не сообщали.
Деятельность «отрядов Буданова» — что известно
О деятельности подпольных групп в России стало известно после начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году. Тогдашний руководитель ГУР Кирилл Буданов сообщал, что одним из ключевых направлений работы разведки стала организация партизанских отрядов, которые должны были действовать в тылу России.
В последнее время российские объекты и военнослужащие неоднократно становились целями операций, которые связывали с так называемыми «отрядами Буданова». В частности, сообщалось о ликвидации в Самаре военного инженера Андрея Тисарева, который работал на предприятии по производству двигателей для стратегической авиации РФ.
Также сообщалось о ликвидации трёх пилотов российского подразделения «Рубикон», которое использует беспилотники для нанесения ударов по украинским целям.