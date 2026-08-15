"Отряды Буданова" добрались до Оренбургской области: в России пылали цистерны на железной дороге

Российские цистерны. Иллюстративное изображение

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Так называемые «Отряды Буданова» провели диверсионную операцию на железной дороге в Оренбургской области России, в ходе которой были уничтожены цистерны с газом и бензином.

Об этом сообщает издание «Новости LIVE» со ссылкой на собственные источники.

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По информации издания, в ночь на 15 августа в Орске в результате дистанционного взрыва была уничтожена цистерна с газом, которая находилась непосредственно на железнодорожных путях.

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В ту же ночь в городе Гай Оренбургской области, по данным источника, аналогичным образом была сожжена цистерна с бензином.

Издание «Новости LIVE» заявило, что получило от источника видео, подтверждающее проведение диверсий на территории РФ.

Информация о взрыве цистерн в Оренбургской области на данный момент поступает исключительно из источников издания «Новости LIVE» и не имеет независимого подтверждения. Российские власти о пожарах на железной дороге не сообщали.

Деятельность «отрядов Буданова» — что известно

О деятельности подпольных групп в России стало известно после начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году. Тогдашний руководитель ГУР Кирилл Буданов сообщал, что одним из ключевых направлений работы разведки стала организация партизанских отрядов, которые должны были действовать в тылу России.

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В последнее время российские объекты и военнослужащие неоднократно становились целями операций, которые связывали с так называемыми «отрядами Буданова». В частности, сообщалось о ликвидации в Самаре военного инженера Андрея Тисарева, который работал на предприятии по производству двигателей для стратегической авиации РФ.

Также сообщалось о ликвидации трёх пилотов российского подразделения «Рубикон», которое использует беспилотники для нанесения ударов по украинским целям.

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