Путин может готовить новое наступление на Украину зимой – NYT

Российский военный

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Западные чиновники и аналитики ожидают, что Россия может усилить боевые действия зимой и начать новое наступление на украинские позиции и гражданскую инфраструктуру.

Об этом пишет The New York Times.

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По оценкам собеседников, российский лидер Владимир Путин может попытаться воспользоваться дефицитом средств противовоздушной обороны в Украине и увеличить интенсивность ударов в зимний период.

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Некоторые западные чиновники предполагают, что Кремль может объявить ограниченную мобилизацию для пополнения армии. В то же время, ожидается, что такое решение, если его примут, может появиться уже после парламентских выборов в России в сентябре.

На Западе также опасаются дальнейшей эскалации войны, если Путин решит усилить давление не только на Украину, но и проверить единство НАТО, выходя за пределы гибридных атак в Европе.

При этом, по данным NYT, в настоящее время почти нет признаков того, что Путин готов к серьезным переговорам по завершению войны.

Российский лидер продолжает настаивать, по меньшей мере, на установлении полного контроля над Донбассом. Западные чиновники и аналитики считают, что если России не удастся добиться этой цели к осени 2027 года, вероятность переговоров может возрасти.

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На этом фоне Франция, Германия и Великобритания работают над общей позицией по поводу возможных будущих переговоров о завершении войны. Европейские страны стремятся гарантировать место за столом переговоров и не допустить договоренностей между Вашингтоном и Москвой без участия Европы и Украины.

Европейские чиновники исходят из того, что любые переговоры с Россией, вероятно, будут проходить при ведущей роли США. В то же время в Европе считают, что вопросы завершения войны и будущих отношений с Россией слишком важны, чтобы полностью оставлять их по усмотрению Вашингтона.

Мобилизация в России: последние новости

Как отмечают эксперты, российские власти создают условия для того, чтобы объявить официальную мобилизацию и, вероятно, ввести военное положение в России, готовясь к возможным общественным беспорядкам, ведь мобилизация остается крайне непопулярной среди российского общества.

В то же время, решение о мобилизации остается личным решением Путина и в конечном итоге зависит от его собственной оценки ситуации на поле боя и внутренней стабильности Кремля. Пока неясно, примет ли Путин такое решение в ближайшее время и в каком формате может быть объявлена мобилизация.

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Украинский президент Владимир Зеленский предположил, что российский диктатор Владимир Путин готовит новую волну мобилизации, во время которой он стремится привлечь около 500 тысяч человек. Объявление мобилизации может произойти в течение нескольких недель. Главная цель Кремля – не только усилить войска в войне против Украины, но и запугать европейские страны-члены НАТО риском масштабирования конфликта.

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