Какой праздник 23 августа 2026 года / © ТСН

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23 августа 2026 года — воскресенье. 1641-й день войны в Украине.

Какой праздник 23 августа

23 августа верующие празднуют День памяти святого мученика Лупа / © pexels.com

23 августа верующие празднуют День памяти святого мученика Лупа. По преданию, святой Луп жил в III веке в городе Севастия (Себастия) в Армении — одном из важных центров раннего христианства. Он был слугой (или близким учеником) святого мученика Святой великомученик Димитрий Солунский. После смерти своего наставника Луп хранил его кровь и кольцо как святые реликвии и открыто исповедовал христианскую веру.

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23 августа в Украине празднуют День Государственного Флага Украины / © КМДА

23 августа в Украине празднуют День Государственного Флага Украины. Государственный флаг Украины символизирует единство народа, свободу, борьбу за независимость, достоинство и несокрушимость. Его цвета имеют глубокое историческое и культурное значение: традиционно считается, что синий цвет олицетворяет мирное небо, а желтый — плодородные украинские поля и изобилие. Официально День Государственного Флага Украины был установлен в 2004 году указом Президента Украины. Позже, в 2009 году, в указ внесли изменения, чтобы начать ежегодную торжественную церемонию поднятия украинского флага 23 августа.

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23 августа Всемирный день топлесс / © pexels.com

Также 23 августа Всемирный день топлесс. Акция Go Topless Day была начата в 2007 году американской организацией Go Topless. Ее целью стало привлечение внимания к тому, что во многих странах и регионах мужчинам разрешено находиться без рубашки в общественных местах, тогда как для женщин подобное поведение часто запрещено или осуждается.

23 августа Международный день слепых собак / © pexels.com

А еще 23 августа Международный день слепых собак. Главная цель Международного дня слепых собак — напомнить людям, что потеря зрения не означает потерю качества жизни для животного. Многие слепые собаки могут жить счастливой жизнью: играть, гулять, учиться командам и быть замечательными домашними любимцами.

23 августа празднуют День исследователей интернета / © pexels.com

23 августа празднуют День исследователей интернета. Этот день напоминает о важной роли тех, кто помогает находить, обрабатывать и распространять знания в цифровом мире: журналистов, ученых, аналитиков, библиотекарей, фактчекеров, исследователей данных и просто любознательных пользователей.

23 августа День памяти жертв сталинизма и нацизма / © pexels.com

Также 23 августа День памяти жертв сталинизма и нацизма. В странах Европейского Союза этот день также известен как Европейский день памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов. Дата связана с подписанием 23 августа 1939 года договора о ненападении между Нацистской Германией и Советским Союзом, известного как пакт Молотова — Риббентропа. Тайный дополнительный протокол к настоящему договору предусматривал разделение сфер влияния в Восточной Европе между двумя государствами. Следствием стало, в частности, вторжение СССР в восточные территории Польши в сентябре 1939 года и последующие трагические события для многих народов региона.

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23 августа Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации / © pixabay.com

А еще 23 августа Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации. Этот день был провозглашен ЮНЕСКО в 1997 году. Дата 23 августа была избрана в честь событий 1791 на острове Сан-Доминго (ныне Гаити), где началось большое восстание порабощенных людей, которое стало важным этапом в борьбе против рабства и привело к созданию независимого государства Гаити.

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