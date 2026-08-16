День ангела 23 августа: кого и как поздравлять с именинами

Какой день ангела 23 августа / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 23 августа

23 августа 2026 поздравьте с именинами Ефрема, Ивана, Николая, Павла.

Ефрем — древнееврейское происхождение, означает «плодоносное». В детстве молчалив, робок. Во взрослом возрасте становится карьеристом, непредсказуемым.

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Иоанн — древнеиудейское имя, переводится как «милость Божия». В детстве тихий, спокоен. Во взрослом возрасте становится неторопливым, трудолюбивым.

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Николай — древнегреческие корни, толкуется как «победитель народов». В детстве непоколебим, воспитан. Во взрослом возрасте становится решительным, целенаправленным.

Павел — латинское происхождение, означает «младший». В детстве уравновешен, отзывчив. Во взрослом возрасте становится любознательным, имеет хорошо развитую интуицию.

День ангела 23 августа — душевные поздравления в прозе

День ангела 23 августа — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Прими лучшие пожелания в День Ангела! Пусть твой небесный защитник всегда будет рядом и наполняет жизнь добром и светом.

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Поздравляю с именинами! Желаю мира в душе, уюта в доме, любви в сердце и Божьей опеки на каждом шагу.

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С Днем ангела тебя! Пусть судьба будет щедрой на счастливые моменты, а твой Ангел всегда поддерживает и оберегает.

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Поздравляю с праздником! Желаю здоровья, радости, достатка и большого счастья, которое сопровождает тебя всю жизнь.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть каждый день приносит новые возможности, хорошие новости и тепло человеческих сердец. Желаю светлой и благословенной жизни.

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