- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 7
- Время на прочтение
- 1 мин
День ангела 23 августа: кого и как поздравлять с именинами
23 августа 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 23 августа
23 августа 2026 поздравьте с именинами Ефрема, Ивана, Николая, Павла.
Ефрем — древнееврейское происхождение, означает «плодоносное». В детстве молчалив, робок. Во взрослом возрасте становится карьеристом, непредсказуемым.
Иоанн — древнеиудейское имя, переводится как «милость Божия». В детстве тихий, спокоен. Во взрослом возрасте становится неторопливым, трудолюбивым.
Николай — древнегреческие корни, толкуется как «победитель народов». В детстве непоколебим, воспитан. Во взрослом возрасте становится решительным, целенаправленным.
Павел — латинское происхождение, означает «младший». В детстве уравновешен, отзывчив. Во взрослом возрасте становится любознательным, имеет хорошо развитую интуицию.
День ангела 23 августа — душевные поздравления в прозе
Прими лучшие пожелания в День Ангела! Пусть твой небесный защитник всегда будет рядом и наполняет жизнь добром и светом.
***
Поздравляю с именинами! Желаю мира в душе, уюта в доме, любви в сердце и Божьей опеки на каждом шагу.
***
С Днем ангела тебя! Пусть судьба будет щедрой на счастливые моменты, а твой Ангел всегда поддерживает и оберегает.
***
Поздравляю с праздником! Желаю здоровья, радости, достатка и большого счастья, которое сопровождает тебя всю жизнь.
***
Поздравляю с Днем ангела! Пусть каждый день приносит новые возможности, хорошие новости и тепло человеческих сердец. Желаю светлой и благословенной жизни.