ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
7
Час на прочитання
1 хв

День ангела 23 серпня: кого та як вітати з іменинами

23 серпня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Який день ангела 23 серпня

Який день ангела 23 серпня / © pexels.com

Хто святкує день ангела 23 серпня

23 серпня 2026 року привітайте з іменинами Єфрема, Івана, Миколу, Павла.

Єфрем — давньоєврейське походження, означає «плодоносний». В дитинстві мовчазний, боязкий. В дорослому віці стає кар’єристом, непередбачуваним.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «переможець народів». В дитинстві непохитний, вихований. В дорослому віці стає рішучим, ціленаправленим.

Павло — латинське походження, означає «наймолодший». В дитинстві врівноважений, чуйний. В дорослому віці стає допитливим, має гарно розвинену інтуїцію.

День ангела 23 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 23 серпня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 23 серпня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Прийми найкращі побажання у День ангела! Нехай твій небесний захисник завжди буде поруч і наповнює життя добром та світлом.

***

Вітаю з іменинами! Бажаю миру в душі, затишку в домі, любові в серці та Божої опіки на кожному кроці.

***

З Днем ангела тебе! Нехай доля буде щедрою на щасливі моменти, а твій Ангел завжди підтримує й оберігає.

***

Щиро вітаю зі святом! Бажаю здоров’я, радості, достатку та великого щастя, яке нехай супроводжує тебе все життя.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай кожен день приносить нові можливості, добрі новини та тепло людських сердець. Бажаю світлого й благословенного життя.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie