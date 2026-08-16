День ангела 23 серпня: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 23 серпня / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 23 серпня

23 серпня 2026 року привітайте з іменинами Єфрема, Івана, Миколу, Павла.

Єфрем — давньоєврейське походження, означає «плодоносний». В дитинстві мовчазний, боязкий. В дорослому віці стає кар’єристом, непередбачуваним.

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Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

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Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «переможець народів». В дитинстві непохитний, вихований. В дорослому віці стає рішучим, ціленаправленим.

Павло — латинське походження, означає «наймолодший». В дитинстві врівноважений, чуйний. В дорослому віці стає допитливим, має гарно розвинену інтуїцію.

День ангела 23 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 23 серпня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Прийми найкращі побажання у День ангела! Нехай твій небесний захисник завжди буде поруч і наповнює життя добром та світлом.

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Вітаю з іменинами! Бажаю миру в душі, затишку в домі, любові в серці та Божої опіки на кожному кроці.

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З Днем ангела тебе! Нехай доля буде щедрою на щасливі моменти, а твій Ангел завжди підтримує й оберігає.

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Щиро вітаю зі святом! Бажаю здоров’я, радості, достатку та великого щастя, яке нехай супроводжує тебе все життя.

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Вітаю з Днем ангела! Нехай кожен день приносить нові можливості, добрі новини та тепло людських сердець. Бажаю світлого й благословенного життя.

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