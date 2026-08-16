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День ангела 23 серпня: кого та як вітати з іменинами
23 серпня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 23 серпня
23 серпня 2026 року привітайте з іменинами Єфрема, Івана, Миколу, Павла.
Єфрем — давньоєврейське походження, означає «плодоносний». В дитинстві мовчазний, боязкий. В дорослому віці стає кар’єристом, непередбачуваним.
Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.
Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «переможець народів». В дитинстві непохитний, вихований. В дорослому віці стає рішучим, ціленаправленим.
Павло — латинське походження, означає «наймолодший». В дитинстві врівноважений, чуйний. В дорослому віці стає допитливим, має гарно розвинену інтуїцію.
День ангела 23 серпня — душевні привітання в прозі
Прийми найкращі побажання у День ангела! Нехай твій небесний захисник завжди буде поруч і наповнює життя добром та світлом.
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Вітаю з іменинами! Бажаю миру в душі, затишку в домі, любові в серці та Божої опіки на кожному кроці.
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З Днем ангела тебе! Нехай доля буде щедрою на щасливі моменти, а твій Ангел завжди підтримує й оберігає.
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Щиро вітаю зі святом! Бажаю здоров’я, радості, достатку та великого щастя, яке нехай супроводжує тебе все життя.
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Вітаю з Днем ангела! Нехай кожен день приносить нові можливості, добрі новини та тепло людських сердець. Бажаю світлого й благословенного життя.