12 загиблих у смертельній ДТП: автобус злетів у кювет

Фото: MTI

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Смертельна автокатастрофа сталася в Угорщині. На трасі М3 перекинувся польський пасажирський автобус. Унаслідок нічної аварії загинули 12 людей, ще щонайменше 10 дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Про масштабну ДТП повідомив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр. Він висловив співчуття родинам загиблих і подякував рятувальним службам за оперативну роботу.

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Масштабна аварія в Угорщині: відомо про 12 загиблих

Трагедія сталася 16 серпня близько першої години ночі на 139-му кілометрі автомагістралі у напрямку Ньїредьгази, неподалік з’їзду до Мезьокерештеша. Автобус із польською реєстрацією, у якому перебувало 57 пасажирів і двоє водіїв, раптово з’їхав із прямої ділянки дороги в кювет і перекинувся.

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За попередніми даними правоохоронців, керманич транспортного засобу заснув за кермом. Поліція вже затримала водія.

Про масштабну ДТП повідомив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр. Офіційну хронологію подій оприлюднили в угорській поліції:

«За нашою поточною інформацією, водій, ймовірно, заснув. Внаслідок аварії 12 людей загинули, кілька осіб отримали поранення. Під професійним керівництвом начальника поліції головного управління поліції повіту Боршод-Абауй-Земплен наразі триває розслідування місця події та рятувальна робота».

Ділянку автомагістралі, що веде до Ньїредьгази, перекрила поліція.

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Наразі на місці події продовжують працювати екстрені служби та слідчо-оперативна група Головного управління поліції повіту Боршод-Абауй-Земплен. Потерпілим надають необхідну медичну допомогу, а правоохоронці встановлюють усі деталі катастрофи.

ДТП: останні новини

Нагадаємо, у понеділок, 10 серпня, близько 05:50 на Житомирському шосе у Святошинському районі Києва сталася масштабна ДТП. За попередніми даними слідчих, 24-річний тверезий керманич автомобіля Audi не дотримався безпечної дистанції та на швидкості врізався у вантажне авто з причепом, що рухалося попереду.

Унаслідок критичного удару на місці події від отриманих травм загинули 27-річна дружина водія та їхня дворічна дитина. Самого водія з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні.

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