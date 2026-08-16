Таинственные грибы, заставляющие людей видеть крошечных человечков — ученые расшифровали ихнюю ДНК

Грибы вызывают галлюцинации с крошечными человечками / © Pixabay

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Гриб Lanmaoa asiatica действительно влечет за собой галлюцинации с сотнями крошечных человечков, хотя психоделических веществ в нем нет.

Об этом сообщает Gizmodo.

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Образцы гриба аспирант-миколог Колин Домнауэр собрал в китайской провинции Юньнань и в филиппинском регионе Северная Кордильера. Вместе с биологом Брином Дентингером он секвенировал ДНК 53 образцов рода Lanmaoa и убедился, что в обоих регионах употребляют тот же вид.

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Очевидцы описывают десятки или сотни человечков высотой от 3 до 30 сантиметров, из них около 90% — эльфы или клоуны в красочном наряде. Фигуры ведут себя так, будто действительно присутствуют в комнате, и подчиняются законам физики. Кстати, эти галлюцинации получили свое название из-за маленьких человечков, населяющих вымышленный остров Лилипут в романе «Путешествия Гулливера». Что делает эти видения такими необычными, так это то, насколько последовательны рассказы людей: почти все описывают одних и тех же крошечных человечков.

Исследование, опубликованное в журнале Mycologia, насчитало в роде 17 видов, в том числе четыре новых для науки. Психоактивен среди них только L. asiatica. Однако объяснить такой эффект генетика не помогла. У гриба не обнаружили генов, отвечающих за выработку псилоцибина или иботеновой кислоты — соединения из мухоморов Amanita, которое становится галлюциногеном в организме. Механизм действия остается загадкой.

Изучение L. asiatica могло бы помочь ученым лучше понять мозговые механизмы, стоящие за этими лилипутскими видениями, возможно даже привести к новым методам лечения людей, у которых развивается это неврологическое состояние.

Понять этот гриб будет непросто, говорят исследователи, но, как и в случае с исследованиями других психоделических соединений, научные исследования, которые он породит, могут затронуть наибольшие вопросы сознания и взаимоотношений между умом и реальностью.

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Напомним, хитроумный грибок уничтожил сотни популяций амфибий в мире, но некоторые лягушки смогли выстоять. Исследователи обнаружили особенность их иммунной системы, помогающей бороться с инфекцией.

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