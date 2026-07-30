Тысячи человеческих языков были просто "стерты": интересное исследование

Языки мира / © ТСН

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Ученые обнаружили своеобразный «золотой век» языкового разнообразия, когда на Земле существовали десятки тысяч человеческих языков. Однако впоследствии тысячи из них были фактически стерты из-за исторических процессов и расширения империй.

Об этом пишет Science.

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Ежегодно в мире исчезает более четырех языков, и, по прогнозам исследователей, темпы этого процесса будут только расти.

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Ученые проанализировали, как менялось языковое разнообразие в течение голоцена, применив байесовское моделирование, этнографические данные и оценки численности населения Земли в разные исторические эпохи. Исследование основывалось на предположении о максимальном размере этнолингвистических групп и связи между их количеством и количеством языков.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что исчезновение языков не является исключительно современным явлением. По оценкам ученых, языковое разнообразие начало резко сокращаться еще в течение последних одного-трех тысячелетий после своего исторического максимума, когда количество языков в мире было примерно в десять раз больше, чем сейчас.

По мнению исследователей, выяснение факторов, формирующих языковое разнообразие, важно для понимания истории человечества, развития культуры и когнитивных процессов. Для этого они объединили статистическое и социально-компьютерное моделирование, этнографические материалы и палеодемографические оценки для воспроизведения траектории глобального языкового разнообразия.

Результаты свидетельствуют, что до начала одомашнивания растений и животных в мире существовало меньше языков, чем сегодня — примерно от 4500 до 6000 против современных около 7500. Впоследствии с ростом численности населения увеличивалось и языковое разнообразие.

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Ученые также обнаружили своеобразный «золотой век» языкового разнообразия, пришедшегося на период 3000-1000 годов назад. В то время, по их оценкам, в мире могли существовать десятки тысяч языков.

Исследователи пришли к выводу, что масштабная потеря языкового разнообразия началась не вследствие относительно недавней колониальной экспансии, а значительно раньше — с распространением первых многонациональных империй, которые вместе со своими языками распространяли также культуры и патогены. Это свидетельствует о том, что вымирание языков, вероятно, сыграло более весомую роль в формировании современного языкового и культурного разнообразия, чем считалось ранее.

К слову, ученые из Университета Айовы обнаружили небольшие регуляторные участки ДНК, контролирующие речевые способности человека и оказывающие на них непропорционально большое влияние. Ученые выяснили, что эти связанные с речью участки существовали еще до разделения линий современного человека и неандертальцев и оставались относительно стабильными из-за эволюционного компромисса, связанного с увеличением размера мозга и рисками во время родов.

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