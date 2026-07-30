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Тысячи человеческих языков были просто "стерты": интересное исследование
Ученые раскрыли неожиданные причины массового вымирания языков, меняющих представление об истории человечества.
Ученые обнаружили своеобразный «золотой век» языкового разнообразия, когда на Земле существовали десятки тысяч человеческих языков. Однако впоследствии тысячи из них были фактически стерты из-за исторических процессов и расширения империй.
Об этом пишет Science.
Ежегодно в мире исчезает более четырех языков, и, по прогнозам исследователей, темпы этого процесса будут только расти.
Ученые проанализировали, как менялось языковое разнообразие в течение голоцена, применив байесовское моделирование, этнографические данные и оценки численности населения Земли в разные исторические эпохи. Исследование основывалось на предположении о максимальном размере этнолингвистических групп и связи между их количеством и количеством языков.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что исчезновение языков не является исключительно современным явлением. По оценкам ученых, языковое разнообразие начало резко сокращаться еще в течение последних одного-трех тысячелетий после своего исторического максимума, когда количество языков в мире было примерно в десять раз больше, чем сейчас.
По мнению исследователей, выяснение факторов, формирующих языковое разнообразие, важно для понимания истории человечества, развития культуры и когнитивных процессов. Для этого они объединили статистическое и социально-компьютерное моделирование, этнографические материалы и палеодемографические оценки для воспроизведения траектории глобального языкового разнообразия.
Результаты свидетельствуют, что до начала одомашнивания растений и животных в мире существовало меньше языков, чем сегодня — примерно от 4500 до 6000 против современных около 7500. Впоследствии с ростом численности населения увеличивалось и языковое разнообразие.
Ученые также обнаружили своеобразный «золотой век» языкового разнообразия, пришедшегося на период 3000-1000 годов назад. В то время, по их оценкам, в мире могли существовать десятки тысяч языков.
Исследователи пришли к выводу, что масштабная потеря языкового разнообразия началась не вследствие относительно недавней колониальной экспансии, а значительно раньше — с распространением первых многонациональных империй, которые вместе со своими языками распространяли также культуры и патогены. Это свидетельствует о том, что вымирание языков, вероятно, сыграло более весомую роль в формировании современного языкового и культурного разнообразия, чем считалось ранее.
К слову, ученые из Университета Айовы обнаружили небольшие регуляторные участки ДНК, контролирующие речевые способности человека и оказывающие на них непропорционально большое влияние. Ученые выяснили, что эти связанные с речью участки существовали еще до разделения линий современного человека и неандертальцев и оставались относительно стабильными из-за эволюционного компромисса, связанного с увеличением размера мозга и рисками во время родов.