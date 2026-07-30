Хайди Клум в бикини с пайетками и в компании своей собаки отдохнула на яхте

Хайди Клум / © Instagram Хайди Клум

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53-летняя немецкая супермодель, телеведущая и судья шоу America’s Got Talent Хайди Клум наслаждается летними днями в компании нового четвероногого друга. Недавно звезда взяла из приюта щенка по кличке Фриц, и с тех пор питомец сопровождает ее практически повсюду.

В своем Instagram Клум поделилась серией снимков с отдыха на яхте. На фотографиях компанию модели составил ее пес, который с любопытством исследовал палубу и не отходил от своей знаменитой хозяйки.

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Хайди Клум / © Instagram Хайди Клум

Хайди Клум / © Instagram Хайди Клум

Для морской прогулки Хайди выбрала эффектный пляжный образ. Она позировала в молочном бикини, расшитом сверкающими пайетками.

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Хайди Клум / © Instagram Хайди Клум

Хайди Клум / © Instagram Хайди Клум

Судя по кадрам, Фриц уже отлично освоился рядом со звездой и чувствует себя полноправным членом семьи.

Хайди Клум / © Instagram Хайди Клум

Хайди Клум / © Instagram Хайди Клум

Напомним, Хайди Клум известна своей любовью к животным. Модель не раз рассказывала, что домашние питомцы занимают особое место в ее жизни. У нее есть еще две собаки — это немецкие короткошерстные пойнтеры по кличкам Uschi и Jager. Недавно им исполнилось три года.

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