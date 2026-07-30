Стилисты назвали пять вещей, которые всегда будут в моде: их можно носить всю жизнь

Базовый гардероб: какие вещи всегда в тренде / © Фото из открытых источников

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Мода меняется почти каждый сезон, однако есть вещи, которые не подвластны времени. Именно они составляют основу гардероба многих людей и легко сочетаются как с современными трендами, так и с классической одеждой. Стилисты отмечают: прежде чем избавляться от старых вещей, стоит внимательно просмотреть свой шкаф. Некоторые модели могут прослужить еще много лет и при этом смотреться не менее актуально, чем новинки из магазинов. Секрет таких вещей заключается в простом крое, качественных материалах и нейтральных цветах. Они не привязаны к быстротечным модным тенденциям, поэтому их можно носить десятилетиями.

Классический тренч

Тренч уже более ста лет остается одним из самых универсальных видов верхней одежды. Его легко совмещать с джинсами, классическими брюками, платьями или юбками.

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Наиболее практичными считаются модели бежевого, песочного, серого или черного цвета. Они подходят практически к любому стилю и не теряют актуальности вне зависимости от модных тенденций.

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Белая рубашка

Простая белая рубашка давно стала символом элегантности. Она одинаково будет уместна для офиса, праздничных мероприятий и даже для повседневных образов.

Ее можно носить на выпуск, заправлять в джинсы или брюки, комбинировать с жилетами, пиджаками или свитерами. Если рубашка сшита из натуральной ткани и имеет лаконичный крой, она будет оставаться модной многие годы.

Темно-синие джинсы прямого кроя

Несмотря на появление новых фасонов, прямые джинсы классического синего цвета стабильно остаются среди самых популярных моделей.

Они подходят людям всех возрастов, хорошо сочетаются как со спортивной, так и с деловой одеждой, а также помогают создать опрятный и современный образ без лишних усилий.

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Кожаные ботинки и лоферы

Качественная кожаная обувь всегда считается удачной инвестицией. Если верно ухаживать за ним, оно может служить не один десяток лет.

Особенно универсальными остаются черные, темно-коричневые и бежевые лоферы, оксфорды или классические ботинки. Такая обувь легко сочетается почти с любым гардеробом и не выходит из моды.

Жакет прямого кроя

Хорошо сшитый пиджак или жакет способен мгновенно сделать образ более дорогим и изысканным.

Сегодня его носят не только с классическими брюками, но и с джинсами, футболками, платьями и даже шортами. Именно поэтому стилисты советуют не спешить избавляться от качественных моделей, даже если они были приобретены много лет назад.

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