Королева Ранія розповіла, як її дочка принцеса Іман назвала своїх дівчат-близнючок

Принцеса Іман та Джаміль Терміотіс / © Getty Images

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Новина про народження нових онучок йорданського королівського подружжя з'явилася у п'ятницю. Хашимітський королівський дім підтвердив народження близнюків у принцеси Іман та Джаміля Терміотиса, не розкривши їхні імена.

Публікація від королеви Ранії про імена дівчаток / © Instagram королеви Ранії

Але незабаром королева Ранія у своєму Instagram повідомила, як назвали дівчаток. Вона опублікувала пост із іменами своїх нових онучок: Талія та Ранія. Цей вибір також має особливе значення для сім'ї, оскільки одна з дівчаток носить те саме ім'я, що її бабуся – королева Ранія.

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Принцеса Іман під час другої вагітності, її чоловік Джаміль та дочка Аміна / © Instagram королеви Ранії

У публікації, якою поділилася королева Йорданії, також міститься послання, підписане Іман і Джамілем.

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«Ми просимо Бога благословити їх, захистити їх і наповнити їхнє життя світлом, благословеннями та щастям», – йдеться у листівці, якою вона поділилися. Послання датоване 14 серпня, днем ​​народження дівчаток, і слугує їхнім офіційним представленням. До цього моменту Хашимітський королівський дім лише оголошував про народження, не розкриваючи жодних додаткових подробиць про малечу.

Принцеса Іман та Джаміль Терміотіс / © Getty Images

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