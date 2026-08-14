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Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Дочка королеви Ранії стала мамою близнюків: палац поділився подробицями

Старша дочка короля Абдалли II та королеви Ранії – принцеса Іман – стала мамою вдруге, народивши двох дівчаток-близнючок.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Іман

Принцеса Іман / © Getty Images

Принцеса Іман Йорданська та її чоловік Джаміль Терміотіс стали батьками дочок-близнючок. Хашимітський королівський дім оголосив про народження двох дівчат у п'ятницю, 14 серпня, лише через місяць після того, як ми повідомляли, що принцеса чекає не на одного, а одразу на двох дітей.

Королівський палац сам підтвердив цю новину у заяві, привітавши Іман та Джаміля з народженням дочок-близнюків та висловивши привітання королю Абдаллі II та королеві Ранії з народженням онучок. На даний момент імена, обрані для дівчаток, та інші подробиці народження не розголошуються.

Принцеса Іман, її чоловік Джаміль та їхня дочка принцеса Аміна / © Instagram королеви Ранії

Принцеса Іман, її чоловік Джаміль та їхня дочка принцеса Аміна / © Instagram королеви Ранії

«Хашимітський королівський палац радий повідомити, що Її Королівська Високість принцеса Іман бинт Абдулла II та Його Превосходительство пан Джаміль Олександр Терміотіс сьогодні стали батьками двійнят. Нехай Бог зробить їх радістю у власних очах батьків», — гласив заяву.

Подружжя також має старшу дочку – принцесу Аміну, яка з'явилася на світ 16 лютого 2025 року. Дівчинка народилася лише через кілька місяців після принцеси Іман, дочки спадкового принца Хусейна та принцеси Раджви, зробивши королеву Ранію бабусею двічі лише за шість місяців.

Королева Ранія та її дочка принцеса Іман у день її весілля / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія та її дочка принцеса Іман у день її весілля / © Instagram королеви Ранії

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