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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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61
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Вартість шокує: у Києві продають квартиру за ціною пентхауса у Нью-Йорку (фото)

Саме співвідношення вартості двох об’єктів стало приводом для обговорення у соцмережах.

Автор публікації
Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
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Квартира, фото ілюстративне

Квартира, фото ілюстративне / © Associated Press

У Києві продають квартиру за 699 тисяч доларів — це близько 700 тисяч доларів за житло площею 108 квадратних метрів. Ціна виявилася співставною з вартістю значно більшого пентхауса у Нью-Йорку.

Відповідне оголошення опублікували в соцмережах. Йдеться про квартиру в елітному ЖК у Києві.

Квартира в Києві за $699 тисяч

За квартиру площею 108 м² власник хоче 699 000 доларів.

На фото оголошення видно панорамний вид на Київ із висоти. Помешкання розташоване у висотному житловому комплексі.

Таким чином, вартість одного квадратного метра такого житла становить близько 6,5 тисячі доларів.

Скриншот із соцмереж

Скриншот із соцмереж

За ці гроші у Нью-Йорку продають пентхаус

Ціна київської квартири особливо вражає на тлі іншого оголошення, яке порівняли з нею в соцмережах.

У Нью-Йорку за $794 231 пропонують пентхаус площею 137 м² із двома спальнями.

Різниця у вартості становить близько $95 тисяч. При цьому площа американського житла на 29 квадратних метрів більша.

Тобто за київську квартиру площею 108 м² просять майже стільки, скільки за пентхаус у Нью-Йорку площею 137 м². Саме співвідношення вартості двох об’єктів стало приводом для обговорення у соцмережах.

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