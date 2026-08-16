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Вартість шокує: у Києві продають квартиру за ціною пентхауса у Нью-Йорку (фото)
Саме співвідношення вартості двох об’єктів стало приводом для обговорення у соцмережах.
У Києві продають квартиру за 699 тисяч доларів — це близько 700 тисяч доларів за житло площею 108 квадратних метрів. Ціна виявилася співставною з вартістю значно більшого пентхауса у Нью-Йорку.
Відповідне оголошення опублікували в соцмережах. Йдеться про квартиру в елітному ЖК у Києві.
Квартира в Києві за $699 тисяч
За квартиру площею 108 м² власник хоче 699 000 доларів.
На фото оголошення видно панорамний вид на Київ із висоти. Помешкання розташоване у висотному житловому комплексі.
Таким чином, вартість одного квадратного метра такого житла становить близько 6,5 тисячі доларів.
За ці гроші у Нью-Йорку продають пентхаус
Ціна київської квартири особливо вражає на тлі іншого оголошення, яке порівняли з нею в соцмережах.
У Нью-Йорку за $794 231 пропонують пентхаус площею 137 м² із двома спальнями.
Різниця у вартості становить близько $95 тисяч. При цьому площа американського житла на 29 квадратних метрів більша.
Тобто за київську квартиру площею 108 м² просять майже стільки, скільки за пентхаус у Нью-Йорку площею 137 м². Саме співвідношення вартості двох об’єктів стало приводом для обговорення у соцмережах.