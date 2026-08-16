Грецька принцеса зробила особливий подарунок новонародженій дочці Євгенії та Джека Бруксбенка

Принцеса Марі-Шанталь, фото: instagram.com/mariechantallondon

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Незабаром з'явилося перше фото новонародженої дівчинки, і його зробили її батьки – Джек Бруксбенк та принцеса Євгенія.

«Ми з Джеком з радістю повідомляємо про появу на світ маленької Бруксбенк. Ми шалено любимо нашу дівчинку», — написала принцеса під фотографією.

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Новонароджена дочка принцеси Євгенії / © Instagram принцеси Євгенії

Як з'ясувало видання «Point de Vue», новонароджена дівчинка була одягнена в одяг від бренду Angel Wings, що належить грецькій принцесі Марі-Шанталь.

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Це люксовий бренд дитячого одягу, заснований 2000 року дружиною Павлоса, спадкового принца Греції. Деталь, яка дозволила їм це виявити – фірмовий принт у вигляді ангельських крил.

За даними французького ЗМІ, цей рожевий в'язаний боді зі 100% бавовни піма та відповідна шапочка з квітковим принтом були одними з перших подарунків, отриманих дівчинкою. Це не дивно з огляду на надзвичайно тісну дружбу між двома парами. Більше того, Марі-Шанталь та Павлос Грецькі були одними з найвідоміших гостей на весіллі Євгенії та Джека 2018 року.

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