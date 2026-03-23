Принцеса Євгенія: скандали та неприємності з якими їй довелося мати справу за останній рік

Відмова від співпраці з благодійною організацією

Буквально нещодавно у березні принцеса Євгенія відмовилася від керівництва благодійною організацією Anti-Slavery International, яка бореться проти рабства.

«Після семи років наше заступництво Її Королівської Високості принцеси Євгенії Йоркської добігло свого завершення. Ми дуже вдячні принцесі за підтримку організації Anti-Slavery International. Ми сподіваємось, що вона продовжить працювати над тим, щоб назавжди покласти край рабству та забезпечити свободу для всіх», — заявила організація.

Євгенія стала їхньою покровителькою 18 жовтня 2019 року в День боротьби з рабством та протягом багатьох років займається захистом прав жертв сучасного рабства та торгівлі людьми. Про своє рішення залишити цю посаду принцеса Йоркська нічого не говорила заздалегідь і не пояснювала причини цього.

Скандал з антиросійськими санкціями та галереєю, де працює Євгенія

Художню галерею Hauser & Wirth, де принцеса Євгенія працює директоркою від 2015 року, минулого року звинуватили у порушенні антиросійських санкцій після «постачання картини московському колекціонерові». Звинувачення були висунуті після розслідування, ініційованого Податково-митною службою.

Повідомлялося, що галерея передала картину "Втеча від людства" Джорджа Кондо Олександру Попову для його фонду сучасного мистецтва. Але не повідомлялося, що принцеса Євгенія мала якесь відношення до передбачуваної угоди. Проте її ім'я у пресі, звісно ж, пролунало.

Питання з титулами для Євгенії та її сестри Беатріс

Принцеси Беатріс та Євгенія та їхній батько Ендрю / © Associated Press

Принцеси Беатріс і Євгенія не повинні втратити свої королівські титули, хоча розмови про це в британській пресі з'являються все частіше. Якщо буде ухвалено рішення виключити їхнього батька Ендрю Маунтбеттен-Віндзора з лінії престолонаслідування, може піднятися питання про титули його дочок, але мало ймовірно, що король Чарльз піде на такий радикальний крок.

Королівські експерти вважають, що позбавлення Беатріс та Євгенії титулів «принцес» може створити «непотрібні складнощі для королівської родини» і навіть викликати негативну реакцію громадськості, що для монархії, звісно, ні до чого.

Тому сьогодні їхня роль принцес і як приватних осіб, які будують власну кар'єру і формують свою особистість, залишаються окремими від скандалів, пов'язаних з їхніми батьками. Ні Беатріс, ні Євгенія, нагадаємо, не є штатними членами королівської сім'ї, вони залишаються частиною королівської родини і, як і раніше, відвідують важливі заходи, такі як різдвяні та великодні урочистості.

Перестала публікувати фото у соцмережах та з'являтися на публіці

Принцеса Євгенія зі своїми синами / © Instagram принцеси Євгенії

На тлі скандалів із батьками принцес, Євгенія перестала не тільки з'являтися на публіці та потрапляти на очі папараці, а й перестала публікувати фотографії та відео у своїх соцмережах. Навіть на День матері, що минув у березні, не поділилася фотографіями своїх двох синів, якими зазвичай завжди ділилася, а також не привітала публічно з цим святом свою матір Сару.