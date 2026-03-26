Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не носять прикрас
Здавалося б, не існує жінок, які б не любили прикраси — особливо якщо йдеться про благородні метали та дорогоцінне каміння.
Але насправді це не так, є й ті, хто — з найрізноманітніших причин — вважає за краще обходитися без каблучок, сережок і ланцюжків.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не носять прикрас.
Козоріг
Козороги вважають, що прикраси роблять їх надто яскравими і помітними, тоді як вони хочуть не виділятися з натовпу, а залишатися в тіні. Якщо ж немає жодної можливості ухилитися від них, представники знака віддають перевагу чомусь одному і, до того ж, максимально скромному — наприклад, тонкій каблучці.
Діва
Дів прикраси — водночас неважливо, чи є вони пафосними і дорогими, чи недорогими і скромними, — часто відверто дратують. Представницям знака здається, що намисто або ланцюжки їх… душать, а каблучки — хоч би що вони водночас робили — заважають їм працювати, тож вони поспішають їх зняти.
Водолій
Водолії не дуже люблять прикраси, бо впевнені: їхні блиск і розкіш затьмарюють красу та індивідуальність представниць знака. Ну а якщо вони все ж вирішать щось подібне на себе вдягнути, то це будуть богемні каблучки або підвіски в стилі бохо, які коштують три копійки, але водночас підкреслюють їхнє прагнення до свободи.
