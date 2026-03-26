Астролог назвал знаки Зодиака, которые не носят украшения
Казалось бы, не существует женщин, которые не любили бы украшения, особенно если речь идет о благородных металлах и драгоценных камнях.
Но на самом деле это не так, есть и те, кто — по самым разным причинам — предпочитает обходиться без колечек, сережек и цепочек.
Астролог Людмила Булгакова навала знаки Зодиака, которые не носят украшения.
Козерог
Козероги считают, что украшения делают их чересчур яркими и броскими, в то время как они хотят не выделяться из толпы, а оставаться в тени. Если же нет никакой возможности уклониться от них, представители знака предпочитают что-то одно и, к тому же, максимально скромное — например, тонкое обручальное кольцо.
Дева
Дев украшения — при этом неважно, являются они пафосными и дорогостоящими или недорогими и скромными — зачастую откровенно раздражают. Представительницам знака кажется, что бусы или цепочки их… душат, а кольца — что бы они при этом ни делали — мешают им работать, поэтому они торопятся их снять.
Водолей
Водолеи не очень любят украшения, потому что уверены: их блеск и роскошь затмевают красоту и индивидуальность представительниц знака. Ну а если они все же решат что-то подобное на себя надеть, то это будут богемные кольца или подвески в стиле бохо, которые стоят три копейки, но при этом подчеркивают их стремление к свободе.
