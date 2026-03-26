Астрологічний прогноз на 26 березня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день призначений для нових починань у всіх сферах — як правило. приречені на успіх.
Символ дня: Саламандра.
Стихія дня: Вогонь, Земля.
Щасливе число дня: 8.
Щасливий колір дня: червоний, бордовий, малиновий.
Щасливі камені дня: червоний граніт, агат, моріон, хризоліт.
За яку частину тіла відповідає: шлунок.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть призвести до серйозних наслідків, тому необхідно відразу ж вживати заходів, не відкладаючи візиту до лікаря.
Харчування дня: їжа має бути легкою — перевантаження погано позначиться на шлунку.
Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки — вона не тільки благотворно позначиться на зовнішності, а й зміцнить здоров’я.
Дачні роботи дня: від роботи на землі зв цей день бажано відмовитися.
Магія і містика дня: можна читати замовляння і проводити ритуали, спрямовані на примирення з людьми, яких ми образили.
Сни дня: сни нинішньої ночі вказують на здібності й таланти, які людина — на жаль для неї — не використовує.
Табу дня: не можна ігнорувати внутрішній голос — він може попередити про щось дуже важливе
Цитата дня: «Якщо хочеш жити, не знаючи печалі, вважай майбутнє минулим» (Епіктет).
