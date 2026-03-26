Астрологический прогноз на 26 марта
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день предназначен для новых начинаний во всех сферах — как правило, они обречены на успех.
Символ дня: саламандра.
Стихия дня: Огонь, Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: красный, бордовый, малиновый.
Счастливые камни дня: красный гранит, агат, морион, хризолит.
За какую часть тела отвечает: желудок.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут привести к серьезным последствиям, поэтому необходимо сразу же принимать меры, не откладывая визит к врачу.
Питание дня: пища должна быть легкой — перегрузка плохо скажется на желудке.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки — она не только благотворно отразится на внешности, но и укрепит здоровье.
Дачные работы дня: от работы на земле в этот день желательно отказаться.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры и проводить ритуалы, направленные на примирении с людьми, которых мы обидели.
Сны дня: сны нынешней ночи указывают на способности и таланты, которые человек — к сожалению для него — не использует.
Табу дня: нельзя игнорировать внутренний голос — он может предупредить о чем-то очень важном.
Цитата дня: «Если хочешь жить, не зная печали, считай будущее прошедшим» (Эпиктет).
