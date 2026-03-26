Может ли Украина обойтись без газа из Венгрии: эксперт рассказал

Эксперт о газе из Венгрии / © pexels.com

Реклама

Почти половина импортного газа, получаемого Украиной, поступает из Венгрии, которая, в свою очередь, импортирует его из России через Турецкий поток.

Об этом в комментарии Эспрессо заявил соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

«Особой альтернативы поставкам газа из Венгрии у Украины нет. Да, есть другие магистральные газопроводы, которые можно использовать — Польша, Словакия, Румыния. Но вопрос не только в их пропускной способности, но и в том, что этот газ еще нужно купить. Сейчас единственным крупным поставщиком остается Россия через Турецкий поток», — говорит Юрий Корольчук.

Реклама

Еще одним крупным поставщиком газа в Европу является Азербайджан. Украина в прошлом году даже получала тестовые объемы топлива из этой страны, однако до стабильных поставок дело не дошло.

«Азербайджанный год дает 10 млрд кубометров газа на Европу. Но у них есть свои клиенты — этот газ через трансадриатический газопровод идет в Италию. Мы туда вклиниться не можем», — отмечает эксперт.

Он добавляет, что Венгрия получает трубопроводный российский газ через Турецкий поток, а Украина фактически покупает его у трейдеров.

«Наши берут газ у трейдеров. Но надо понимать, что трейдеры не будут качать газ где-то со стороны Швейцарии или Германии. Они примут то, что рядом живет. Поэтому физически это российский газ, конечно», — объясняет Корольчук.

Реклама

По его словам, Венгрия как партнер России договаривается о закупке ресурса, после чего перепродает его Украине.

«Если посмотреть в целом, то где-то под 50% — это тот газ, который мы получаем через Венгрию. Может быть даже больше — зависит там от разных ситуаций, контрактов и т.д. Поэтому заместить его сейчас будет очень сложно», — подчеркивает эксперт.

В то же время, Словакию как альтернативного поставщика также сложно рассматривать, ведь она получает тот же российский газ через Венгрию.

«То есть Венгрия, значит, нам отказывает в поставках, но даст возможность получать газ через Словакию. Не знаю, пойдет ли Фицо. Они уже нам аварийное электричество отсекли. Об этом мало говорят, но это риск», — говорит эксперт.

Реклама

Он также обращает внимание на недавний инцидент с румынско-молдавской линией.

«И это ситуация, которая на днях произошла с румынско-молдавской линией. Ее причина как раз потому, что Укрэнерго не смогли быстро получить аварийную помощь. Ибо обычно эту помощь мы берем в Словакии. Да, ничего критически не произошло, уже не зима. Но все равно ситуация не очень хорошая», — отмечает Корольчук.

По его мнению, в ближайшее время существенных изменений на газовом рынке не стоит ожидать.

«Поэтому по газу я перспектив не вижу пока. Но мне кажется, что это все до выборов. После выборов, даже если победит Орбан, ситуация и с Дружбой определится, и поставки газа могут там возобновиться», — подытожил эксперт.

Реклама

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о приостановке транзита газа в Украину.

Мы ранее информировали, что представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что, несмотря на угрозы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана перекрыть поставки газа для Украины, наша страна продолжает получать «голубое топливо» транзитом из этой страны.