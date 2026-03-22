Мир на грани газового кризиса: Катар и ОАЭ прекратили ключевые поставки — FT

Персидский залив

Мировой рынок сжиженного природного газа оказался под угрозой резкого дефицита после того, как поставки из стран Персидского залива фактически прерываются. В ближайшие 10 дней в порты прибудут последние танкеры из LNG, которые отправились еще до эскалации конфликта и ударов по энергетической инфраструктуре региона.

Об этом говорится в материале Financial Times.

Катар, обеспечивающий около пятой части мирового экспорта LNG, был вынужден остановить отгрузку после блокировки Ормузского пролива. Дополнительно ситуацию осложнили ракетные атаки по одному из крупнейших в мире газовых комплексов Ras Laffan, что повлекло за собой перебои в производстве и резкий рост цен на газ в Европе и Азии.

Несмотря на остановку новых поставок, часть судов, загруженных в Катаре и ОАЭ до начала боевых действий, уже направляется в свои пункты назначения. Именно эти объемы временно сдерживают еще более глубокий дефицит на рынке.

Резкое сокращение поставок и скачок цен

После начала конфликта цены на LNG на азиатских рынках выросли вдвое и достигли около 23 долларов за миллион BTU. Стоимость транспортировки также существенно повысилась из-за роста фрахтовых ставок и необходимости более длинных маршрутов альтернативных поставок.

Страны, которые критически зависят от импорта газа, вынуждены либо конкурировать за более дорогой LNG из США и других регионов, либо переходить на альтернативные виды топлива, либо сокращать потребление.

В некоторых азиатских государствах уже вводятся меры экономии, включая сокращение рабочих недель для промышленности.

Наиболее уязвимые страны

Особенно сложна ситуация для Пакистана, который в прошлом году получал около 99% LNG из Катара. После начала конфликта страна фактически лишилась стабильного доступа к поставкам, а ее импортные терминалы работают на минимальной мощности.

По данным источников, один из терминалов вскоре полностью исчерпает ресурсы, что может привести к остановке газоснабжения. В случае затягивания кризиса стране придется переходить на более дорогие и экологически грязные виды топлива.

Подобные риски фиксируются и для Бангладеш, уже внедряющей газовое нормирование, а также для Тайваня, пытающегося компенсировать дефицит из-за срочных закупок на спотовом рынке.

Глобальный дефицит газа

Китай и Япония также готовятся к перестройке энергетических балансов, увеличивая использование угля и других источников энергии при дальнейших перебоях.

Аналитики предупреждают: даже если часть поставок будет возобновлена, рынок будет напряженным из-за повреждений инфраструктуры и долгосрочного сокращения экспортных мощностей Катара.

По оценкам, около 17% LNG-мощностей страны могут быть выведены из эксплуатации на несколько лет, что еще больше усугубит глобальный дефицит.

Напомним, «Нафтогаз» рискует войти в следующий отопительный сезон с нехваткой газа. Такая ситуация создает реальную угрозу удорожания для бытовых потребителей.

Между тем , война в Иране перекрыла нефтяной кран планете. Цены в Украине также отреагировали на мировые котировки просто мгновенно . Стоимость горючего на АЗС подскочила буквально на следующий день после начала войны в Иране.