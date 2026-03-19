Цены на газ в Европе прыгнули на 35% после ударов Ирана: какие последствия это будет иметь

Цены на газ в Европе прыгнули на 35% после ударов Ирана / © Associated Press

Цены на природный газ в Европе резко подскочили после ракетных ударов Ирана по одному из ключевых мировых центров производства сжиженного газа. По данным рынка, фьючерсы на газ в четверг выросли до 35%, а их уровень уже более чем вдвое превышает показатели к началу войны.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

Причиной стала атака на промышленный комплекс в городе Рас-Лаффан в Катаре – крупнейший в мире центр производства и экспорта LNG. Компания QatarEnergy сообщила о серьезных повреждениях инфраструктуры, пожаре и остановке части мощностей.

Поставки из этого хаба, обеспечивающего около 20% мирового рынка сжиженного газа, еще раньше были приостановлены из-за войны, а новые удары лишь усугубили ситуацию.

Эксперты предупреждают, что последствия могут быть длительными. По их оценкам, возобновление работы может затянуться на месяцы или даже годы, что приведет к дефициту на глобальном рынке.

Дополнительное давление создает ситуация в Европе: после зимы запасы газа остаются на низком уровне и странам придется активнее закупать LNG, конкурируя с азиатскими рынками за ограниченные объемы.

Также из-за инцидента временно остановились газоперерабатывающие объекты в Абу-Даби после падения обломков ракет.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов ответить в случае новых атак на энергетическую инфраструктуру в регионе.

Аналитики отмечают: даже после завершения боевых действий ситуация на газовом рынке может оставаться напряженной из-за масштабных повреждений и перебоев в поставках.

Удары по ключевым газовым объектам Ирана и Катара — что известно

Эскалация на Ближнем Востоке напрямую затронула глобальную энергетику. 18 марта Иран заявил, что США и Израиль нанесли удар по крупнейшему газовому месторождению мира — «Южный Парс».

Это месторождение критически важно для региона: Иран делит его с Катаром, а его мощности обеспечивают значительную часть поставки газа, в частности в Турцию. В 2025 году добыча там достигла рекордных 730 млн кубометров в сутки.

В ответ Тегеран фактически расширил список целей и заявил о готовности атаковать энергетическую инфраструктуру стран Персидского залива. После этого Иран нанес ракетные удары по промышленному городу Рас-Лаффан в Катаре — крупнейшем в мире центре производства сжиженного природного газа (LNG).

В результате атак на территории комплекса вспыхнули масштабные пожары, зафиксированы значительные разрушения. Объект получил повторный удар менее чем за сутки, что еще больше усугубило ситуацию.

Рас-Лаффан является ключевым энергетическим хабом Катара и обеспечивает большую часть мировых поставок LNG. Любые перебои в его работе оказывают прямое влияние на глобальный рынок.

После атак Катар резко отреагировал и объявил о высылке иранских дипломатов, назвав действия Тегерана угрозой национальной безопасности.