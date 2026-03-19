Трамп планирует втянуть еще одну страну в войну против Ирана: подробности от Reuters

Президент США Дональд Трамп намерен использовать встречу с премьер-министром Японии Санаэ Такаичи в четверг, чтобы попросить о военной помощи в войне против Ирана. Это ставит главу японского правительства в неудобное положение, поскольку Токио до сих пор взвешивает, какую поддержку может оказать в пределах своих законов.

Об этом пишет Reuters.

Давно запланированный визит Такаичи в Белый дом имел целью укрепление многолетнего безопасного и экономического партнерства. Однако война на Ближнем Востоке кардинально изменила повестку дня.

Трамп уже раскритиковал союзников США за безжизненную поддержку американо-израильской военной кампании. Ввиду того, что такие страны как Германия, Италия и Испания исключили свое участие в миссиях в Персидском заливе, Вашингтон усиливает давление на Токио.

Президент США настаивает на увеличении количества японских кораблей для разминирования и сопровождения танкеров через Ормузский пролив, который Иран фактически заблокировал. Для Санаэ Такаичи это сложный вызов. Несмотря на ее стремление отойти от навязанной после второй мировой войны пацифистской конституции, война с Ираном крайне непопулярна среди японцев.

В понедельник Такаичи заявила японскому парламенту, что Токио еще не получал официальный запрос от США, но уже проверяет пределы возможных действий согласно конституции. Бывший сотрудник Белого дома Крис Джонстон отмечает, что вместо того, чтобы повлиять на позицию Трампа по отношению к Китаю, Такаичи станет «первым союзником в комнате, который будет реагировать на просьбы по Ближнему Востоку».

Кроме флота, Япония ожидает, что Трамп попросит Токио наладить собственное или совместное с США производство ракет. Цель — пополнение американских арсеналов, существенно истощившихся из-за войны с Ираном и войны России в Украине.

В то же время Токио, в отличие от Вашингтона, сохраняет дипломатические отношения с Тегераном. Это создает потенциальный канал для разрешения конфликта, хотя предыдущие попытки Японии выступить посредником в 2019 году не принесли результатов.

Тайвань и система «Золотой купол»

Первоначально Токио планировало сосредоточить переговоры на угрозе Китая, особенно для Тайваня. Однако накануне визита американская разведка заявила, что прошлогодние заявления Такаичи в поддержку Тайваня стали «значительным сдвигом» в политике Японии, что повлекло за собой напряженность в Токио. Сама премьер настаивает, что ее позиция соответствует давней политике страны.

Также ожидается, что Такаичи уведомит Трампа о намерении Японии присоединиться к инициативе противоракетной обороны «Золотой купол», направленной на выявление и противодействие угрозам с орбиты.

Чтобы сбалансировать военные требования США, Япония готовит масштабные экономические шаги. Представитель Белого дома подчеркнул, что лидеры будут обсуждать выполнение торгового соглашения 2025 года, безопасность цепочек поставок и энергетику.

По информации источников, Такаичи объявит о новой волне инвестиций в одобренные Трампом проекты в США. Япония может выделить около 60 миллиардов долларов в критически важные полезные ископаемые и энергетику. Это станет вторым траншем в рамках общего обязательства правительства выделить 550 миллиардов долларов во избежание пошлин, введенных президентом США в прошлом году.

Напомним, ближайшие европейские союзники президента США Дональда Трампа отказываются присоединяться к военной операции против Ирана. Европейские лидеры выражают беспокойство из-за риска втягивания в конфликт, цели которого остаются для них непонятными.

В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что отсутствует четкий план завершения сделки, а Вашингтон не проводил надлежащих консультаций с европейскими партнерами. Он также подчеркнул, что Германия не будет участвовать в военном обеспечении безопасности судоходства в Ормужском проливе.

Подобной позиции придерживаются и министр обороны Германии Борис Писториус и президент Франции Эммануэль Макрон, также не поддерживающие участие в этой операции.

Также администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность значительного усиления военного присутствия на Ближнем Востоке, включая потенциальное развертывание тысяч военных для наземных операций против Ирана.

По информации источников, ключевой целью является контроль над Ормузским проливом, через который проходит значительная часть мировых нефтяных поставок. Также обсуждается возможность операции на острове Харк — важном узле экспорта иранской нефти.

Среди других вариантов применение сил специальных операций для контроля над запасами высокообогащенного урана. В то же время окончательное решение о начале наземной операции в Вашингтоне пока не принято.

В Белом доме заявляют, что рассматривают все возможные сценарии, несмотря на политические риски и низкую поддержку новой войны внутри США. В настоящее время американский контингент в регионе составляет около 50 тысяч военных и может быть увеличен.