Отправит ли Трамп войска в Иран: в Белом доме рассматривают крайне рискованную операцию

Президент США Дональд Трамп / © ТСН.ua

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пока сомневается, стоит ли отправлять американские сухопутные войска на территорию Ирана для конфискации ядерных материалов. В приватных разговорах американский лидер признается, что должен принять «много решений», а Пентагон уже положил ему на стол несколько вариантов потенциальных последующих шагов в этой войне.

Об этом сообщает американский телеканал CBS News со ссылкой на собственные осведомленные источники.

Пропавший уран и засыпанные тоннели

После летних ударов военных США по трем ядерным объектам Ирана Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что не может установить местонахождение около 400 килограммов высокообогащенного урана. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сомневается, что эта программа вообще может быть уничтожена сугубо военным путем, ведь она разбросана по многочисленным объектам в стране с мощной индустриальной базой.

По словам ядерного эксперта Дэвида Олбрайта, спутниковые снимки свидетельствуют, что иранцы засыпали большим количеством земли входы в тоннели одного из ядерных объектов. Следовательно, любая наземная операция потребует значительно больше времени. Пресссекретарь Белого дома Кэролайн Левитт отказалась прямо комментировать такую вероятность, но подтвердила, что эта опция остается на столе для президента.

Минная угроза и критика Европы

Хотя Трамп убежден, что военные мощности Ирана (в том числе флот и авиация) практически уничтожены, его серьезно беспокоит способность Тегерана минировать стратегически важный Ормузский пролив. По данным источников, для установления мин достаточно усилий всего трех человек.

Ситуация усугубляется тем, что в Белом доме даже не знают, кто сейчас реально руководит Ираном. Трамп называет текущее положение дел «разбойничьим». В то же время британская служба морской безопасности уже получила сообщение о 15 атаках в Ормузском проливе с начала миссии.

На этом фоне президент США подверг резкой критике европейских союзников. Несколько лет назад ВМС США списали свои минные тральщики в пользу новых систем, поэтому сейчас Вашингтону не помешала бы помощь европейских партнеров, имеющих соответствующие корабли.

«Вы подумали бы, что они скажут: мы с радостью отправим пару тральщиков. Это не так уж сложно, не стоит много денег, но они этого не сделали», — возмутился Дональд Трамп во время общения с журналистами.

Напомним, операция США и Израиля против Ирана, изначально планировавшаяся как короткая кампания, может затянуться . В Вашингтоне первоначально планировали интенсивную военную операцию на 4–6 недель, однако теперь в США и других столицах мира готовятся к более длительному кризису.