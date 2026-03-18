В Кремле сделали заявление об остановке переговоров по завершению войны в Украине
В России заявили, что переговоры о мире в Украине в рамках трехсторонних встреч с США на паузе.
Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что трехсторонние переговоры между РФ, США и Украиной пока не проводятся. По словам муртадов Кремля, этот формат официально находится «на паузе».
Об этом сообщают пропагандистские СМИ.
Дмитрий Песков заверил, что Кирилл Дмитриев якобы продолжает некую деятельность в рамках двусторонней группы РФ и США.
«Кирилл Дмитриев продолжает работу в рамках двусторонней группы РФ и США», — заявил Дмитрий Песков.
Никакие конкретные результаты или содержание этой работы Песков не озвучил, ограничившись очередными размытыми заявлениями о состоянии переговорного процесса.
Мирные переговоры по Украине — последние новости
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что война в Иране негативно влияет на переговоры по миру в Украине и вызывает у него тревожные ожидания.
Также Financial Times сообщило, что мирный процесс по продвижению США в Украине в Украине оказался под угрозой срыва.
Но несмотря на это в Кремле и раньше делали абсурдные заявления по поводу переговоров. К примеру, министр иностранных дел государства-агрессорки РФ Сергей Лавров заявил, что Украина не готова к переговорам по завершению войны.
Ранее мы писали, что Анкара готова принять следующий раунд переговоров между Украиной и Россией. В то же время , их проведение остается под вопросом.