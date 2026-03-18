Песков и Путин / © Associated Press

Реклама

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что трехсторонние переговоры между РФ, США и Украиной пока не проводятся. По словам муртадов Кремля, этот формат официально находится «на паузе».

Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

Дмитрий Песков заверил, что Кирилл Дмитриев якобы продолжает некую деятельность в рамках двусторонней группы РФ и США.

Реклама

«Кирилл Дмитриев продолжает работу в рамках двусторонней группы РФ и США», — заявил Дмитрий Песков.

Никакие конкретные результаты или содержание этой работы Песков не озвучил, ограничившись очередными размытыми заявлениями о состоянии переговорного процесса.

Мирные переговоры по Украине — последние новости

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что война в Иране негативно влияет на переговоры по миру в Украине и вызывает у него тревожные ожидания.

Также Financial Times сообщило, что мирный процесс по продвижению США в Украине в Украине оказался под угрозой срыва.

Реклама

Но несмотря на это в Кремле и раньше делали абсурдные заявления по поводу переговоров. К примеру, министр иностранных дел государства-агрессорки РФ Сергей Лавров заявил, что Украина не готова к переговорам по завершению войны.

Ранее мы писали, что Анкара готова принять следующий раунд переговоров между Украиной и Россией. В то же время , их проведение остается под вопросом.