Украинцев предупредили о "устаревших" деньгах: какие купюры уже не примут в магазинах

В Украине часть старых гривен потеряла платежеспособность – их больше не принимают в магазинах, но можно обменять в банках.

Кирилл Шостак
Гривны / © Национальный банк Украины

Национальный банк Украины продолжает обновлять наличное обращение, постепенно изымая устаревшие банкноты. По состоянию на март 2026 г. в обращении остаются лишь купюры частично третьего и четвертого поколений, тогда как старые гривны уже потеряли статус платежного средства.

Как сообщает НБУ, банкноты первого и второго поколения (выпущенные до 2003 года) больше не принимаются для расчетов. В то же время, украинцы могут обменять такие деньги на действительные в отделениях банков.

Из обращения полностью выведены купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен старых образцов разных лет — с 1992 по начало 2000-х.

В Нацбанке объясняют: за время существования гривны было выпущено четыре поколения банкнот, отличающихся дизайном и уровнем защиты. Именно устаревшие варианты постепенно изымаются для повышения безопасности наличных денег.

В то же время регулятор уже приступил к подготовке к выводу из обращения и других купюр с устаревшим дизайном. Речь идет, в частности, о банкнотах:

  • 20 гривен образца 2003 года

  • 50 гривен образца 2004 года

  • 100 гривен образца 2005 года

  • 200 гривен образца 2007 года

  • 500 гривен образца 2006 года

Важно, что значение имеет образец (дизайн) банкноты, а не год ее печати. К примеру, купюры одного образца могли выпускаться в течение многих лет, но все они одновременно теряют платежеспособность.

В НБУ отмечают: гражданам следует проверить свои наличные сбережения и при необходимости обменять устаревшие купюры на действительные.

Ранее сообщалось, что в Украине исчезнут банкноты 500 гривен старого образца. Главная цель такого решения — повышение качества наличных денег в обращении, учитывая износ банкнот номиналом 500 гривен старого образца. Они почти 18 лет обращаются, в том числе более восьми последних лет, одновременно с банкнотами современного поколения.

