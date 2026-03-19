Украинцев предупредили о "устаревших" деньгах: какие купюры уже не примут в магазинах

Гривны / © Национальный банк Украины

Национальный банк Украины продолжает обновлять наличное обращение, постепенно изымая устаревшие банкноты. По состоянию на март 2026 г. в обращении остаются лишь купюры частично третьего и четвертого поколений, тогда как старые гривны уже потеряли статус платежного средства.

Как сообщает НБУ, банкноты первого и второго поколения (выпущенные до 2003 года) больше не принимаются для расчетов. В то же время, украинцы могут обменять такие деньги на действительные в отделениях банков.

Из обращения полностью выведены купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен старых образцов разных лет — с 1992 по начало 2000-х.

В Нацбанке объясняют: за время существования гривны было выпущено четыре поколения банкнот, отличающихся дизайном и уровнем защиты. Именно устаревшие варианты постепенно изымаются для повышения безопасности наличных денег.

В то же время регулятор уже приступил к подготовке к выводу из обращения и других купюр с устаревшим дизайном. Речь идет, в частности, о банкнотах:

20 гривен образца 2003 года

50 гривен образца 2004 года

100 гривен образца 2005 года

200 гривен образца 2007 года

500 гривен образца 2006 года

Важно, что значение имеет образец (дизайн) банкноты, а не год ее печати. К примеру, купюры одного образца могли выпускаться в течение многих лет, но все они одновременно теряют платежеспособность.

В НБУ отмечают: гражданам следует проверить свои наличные сбережения и при необходимости обменять устаревшие купюры на действительные.

Ранее сообщалось, что в Украине исчезнут банкноты 500 гривен старого образца. Главная цель такого решения — повышение качества наличных денег в обращении, учитывая износ банкнот номиналом 500 гривен старого образца. Они почти 18 лет обращаются, в том числе более восьми последних лет, одновременно с банкнотами современного поколения.