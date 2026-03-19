Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 20 марта
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 20 марта?
Луна рассказывает
День благоприятен для старта любых важных дел, правда, начинать их лучше во второй половине дня — первая вряд ли окажется успешной в этом смысле. Энергию, которая будет нарастать в течение дня, желательно направить на действительно важные и перспективные дела, отказавшись от «мелочевки».
Луна рекомендует
Общаться с окружающими — особенно родными и близким нам людьми — необходимо с осторожностью: раздражение, которое они — совершенно того не желая — вряд ли поспособствует укреплению существующих отношений. Деловые переговоры окажутся удачными только в том случае, если на руках окажутся убедительные факты и аргументы — общие фразы не дадут никого склонить на свою сторону.
Луна предостерегает
Не стоит заставлять себя работать силой: если желания что-либо делать нет, лучше посвятить день отдыху — это поможет не наделать профессиональных ошибок, а заодно и восстановить силы, которые пока еще не достигли должного уровня. От встреч с друзьями, даже если они были запланированы заранее, лучше отказаться: всплывшие в разговоре темы могут стать причиной недопонимания и, как следствие, серьезной ссоры.
Читайте также:
Три знака Зодиака, которым нужно быть осторожнее с деньгами в марте 2026 года
Год Осла по зороастрийскому календарю: что ждет нас после весеннего равноденствия 21 марта
Белая Луна в знаке Девы с 13 марта до 12 октября 2026 года: что нас ждет в это время