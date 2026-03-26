Британия разрешила арест танкеров российского «теневого флота»

Нефтяной танкер / © Associated Press

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о предоставлении военным полномочий для высадки на борт и задержания танкеров российского теневого флота.

Об этом сообщает Reuters.

Стармер объяснил, что избрал более жесткие меры, поскольку диктатор Путин, по его оценке, может получать доходы от роста цен на нефть, вызванного войной США и Израиля против Ирана.

«Вот почему мы еще жестче преследуем его „теневой флот“», — сказал премьер.

Он добавил, что цель этих действий — не только защитить Великобританию, но и лишить военную машину Путина финансирования, которое используется для его кампании в Украине.

Даунинг-стрит уточнила, что британские военные и правоохранители готовятся к захвату неподчиняющихся судов могут быть вооруженными или использовать современные технологии, чтобы избежать ареста.

После задержания танкеров против их владельцев, операторов и экипажей могут возбудить уголовные дела за нарушение санкционного законодательства.

Ранее сообщалось, что два танкера с российской нефтью и газом направляются на Кубу вопреки требованиям США.

Мы ранее информировали, что российский «теневой флот» нефтяных танкеров, пытающийся обойти западные санкции, может нанести катастрофический ущерб окружающей среде в водах Великобритании.