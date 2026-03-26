Известная авиакомпания заявила о возобновлении полетов в Украину: как на самом деле

Авиаперевозчик объяснил, почему появилось сообщение о возвращении домой / © Wizz Air

В Украине снова заговорили о возможности возобновления полетов для самолетов гражданской авиации. В сети активно обсуждают сообщения от авиакомпании Wizz Air о том, что они с радостью готовятся к возобновлению полетов в Украине.

Вероятно, речь идет о поиске персонала, который изъявит желание летать в Украину. Для желающих указаны европейские города, где они смогут познакомиться с командой авиакомпании и предположительно условиями труда.

Для привлечения внимания на сообщении изображен флаг Украины и написано «Украина мы возвращаемся домой!».

«WIZZ с радостью готовится к возобновлению полетов в Украине. Стань одним из первых, кто узнает новые возможности, и лично познакомится с нашей командой на одном из ближайших мероприятий:

Берлин — 16 апреля

Прага — 17 апреля

Краков — 22 апреля

Варшава — 23 апреля

Регистрируйся по ссылке — будем рады встрече!»

Официально компания пока не сообщала о намерениях возобновить полеты в Украину.

Что говорят эксперты о возобновлении полетов в Украину

Эксперты скептически относятся к таким сообщениям, учитывая ежедневные обстрелы Украины со стороны России. И особенно последний, когда противник атаковал дронами Львов и Ивано-Франковск.

«Это нереально ни технически, ни операционно, никак. Даже если это решение компания приняла вчера — лететь невозможно. Сейчас возможны только рейсы Киев-Тель-Авив, Дубай, Тегеран. А на закуску Киев-Москва или Донецк… Извините, но это точно фейк», — рассказал ТСН.ua Андрей Гук, эксперт по авиационному праву.

Напомним, что небо Украины остается закрытым для гражданских самолетов уже пять лет.

Как объясняет все Wizz Air

Как рассказали нам в пресс-службе Wizz Air, они действительно недавно проводили кампанию по набору персонала.

«Единственной целью этой кампании было продвижение карьерных возможностей в Wizz Air для граждан Украины, ведь мы и дальше стремимся поддерживать развитие украинской гражданской авиации. Кампания никак не преследовала цель создать впечатление о (немедленном) возобновлении полетов в или из Украины», — разъяснили в компании.

Там отмечают, что пока, учитывая длительную войну и закрытое воздушное пространство, не могут возобновить деятельность в Украине.

«В то же время Wizz Air остается преданным украинскому рынку и с нетерпением ожидает возможности вернуться, как только это станет возможным. Мы искренне надеемся на скорейшее завершение войны и на то, что сможем возобновить рейсы и снова соединить Украину с остальной Европой. Чтобы это стало возможным, нам нужно заранее провести подготовительную работу, привлекая украинских специалистов и поддерживая развитие местной экономики. Мы стремимся стать одной из первых авиакомпаний, которые вернутся в Украину, как только это позволят обстоятельства, и предложить многочисленные возможности для путешествий как украинцам, так и иностранцам», — заявили ТСН.ua в пресс-службе Wizz Air.

Там искренне извиняются за возможные недоразумения, к которым могла привести их кампания.

«Все материалы уже изъяты из наших платформ. Мы пересмотрим их содержание, чтобы в будущем обеспечить максимально четкую коммуникацию и избежать схожих ситуаций», — сообщили представители авиакомпании.