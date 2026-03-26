Цены на бензин и дизель 26 марта: на каких АЗС стоимость снизилась
Утром на АЗС зафиксировано точечное как подорожание, так и снижение цен на топливо.
Утром четверга, 26 марта, автозаправочные станции в Украине обновили цены на топливо. На некоторых АЗС снизилась стоимость бензина А-95 и А-100. Впрочем, цены на автогаз выросли.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга издания «Главком».
На большинстве заправок цены на бензин и дизельное горючее остались без изменений. Впрочем, уменьшение стоимости фиксируют на UPG: А-95 (-2 грн), А-95+ (-2 грн), А-100 (-2 грн), ДП (-1 грн).
В общем, на других популярных АЗС стоимость бензина и дизеля не изменилась, но автогаз прибавил в цене на OKKO (+1 грн).
На сегодняшнее утро средняя стоимость ДП — 85,04 грн за литр.
Цены на топливо по состоянию на 26 марта
Цены на бензин в Украине
На украинских АЗС с начала марта существенно удорожал бензин и дизельное топливо. Из-за ситуации на Ближнем Востоке почти месяц мировой рынок нефти находится в состоянии высокой волатильности. Впрочем, эксперт Михаил Гончар считает, что существенно ценники на АЗС не пойдут вниз в ближайшее время.
Несмотря на тревожные прогнозы, директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн отмечает, что никакого дефицита дизельного горючего в Украине не будет. По его словам, объемы поставок горючего в марте держатся на уровне прошлого года, а это позволяет даже формировать запасы на апрель.
В то же время накануне после обеда в Киеве зафиксировали первые шаги по удешевлению горючего. Так, на UPG стоимость бензина марки А-95 уменьшилась на одну гривну — до 71,90 грн.