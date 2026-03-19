Ажиотаж на рынке горючего: когда остановится стремительное удорожание бензина и дизеля

Цена на дизель может взлететь до 95 гривен за литр

Рынок горючего в Украине готовится к очередному ценовому удару. Мировая паника вокруг нефтяных объектов на Ближнем Востоке уже добралась до украинских заправок и заставляет АЗС стремительно переписывать ценники .

Чего ждать отечественным водителям в ближайшее время, рассказал основатель группы компаний Prime и эксперт Дмитрий Леушкин в комментарии УНИАН.

Стремительное подорожание: цифры ближайших дней

По прогнозу эксперта, в ближайшие недели на премиальных украинских АЗС (таких как OKKO или WOG) стоимость горючего пробьет новые психологические отметки. Бензин подорожает до 85 гривен за литр, а дизельное топливо взлетит до 95 гривен. На менее известных заправках водители смогут сэкономить до 5 гривен на литре, однако, общая тенденция останется неизменной.

Главная причина такой динамики – рост мировых цен на нефть и фьючерсов на газойль. Кроме того, украинские компании уже исчерпали свои более дешевые запасы.

«Будем идти быстрыми темпами, поскольку все ресурсы у компаний закончились, оборотные средства вымываются. Они не могут сегодня продавать по 77 гривен, а завтра покупать по 82 гривны за литр», – объяснил Дмитрий Леушкин.

Эксперт добавил, что сейчас оптовая стоимость дизельного горючего на украинской границе уже составляет 81 грн/л, а бензина около 70 грн/л. Некоторым образом тормозить стремительный рост цен сможет только государственная сеть «Укрнафта» за счет налоговых механизмов.

Когда цены пойдут на убыль

Несмотря на нынешнюю панику, аналитик призывает не готовиться к худшему сценарию. По его словам, мировые цены на нефть марки Brent со временем стабилизируются на уровне 105-110 долларов за баррель. Это произойдет благодаря высвобождению нефти из стратегических резервов.

Нынешние ажиотажные скачки обусловлены страхом перед новыми ударами по нефтепромыслам на Ближнем Востоке. Однако со временем рынок осознает, что надолго вывести из строя такие объекты крайне сложно (например, для полной остановки НПЗ в Саудовской Аравии понадобилось бы попадание более 80 ракет).

Со стабилизацией мировых цен, даже при продолжении войны в Иране, горючее в Украине начнет дешеветь. Эксперт прогнозирует, что после того, как рынок окончательно сбалансируется, цены зафиксируются на следующих отметках:

Дизельное горючее: 85 гривен за литр.

Бензин: 78 гривен за литр.

Напомним, из-за удвоения стоимости авиатоплива в Европе отменяют полеты . Одна из европейских авиакомпаний планирует сократить в апреле минимум тысячу авиарейсов.