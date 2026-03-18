В апреле авиакомпания Scandinavian Airlines (SAS) планирует отменить около 1000 рейсов из-за резкого роста стоимости авиационного топлива.

Об этом сообщило издание The Independent.

Генеральный директор перевозчика Анко ван дер Верфф отметил, что компания уже вынуждена сокращать полеты: в марте отменяют несколько сотен рейсов, однако после Пасхи количество изменений существенно возрастет. Ожидается, что в апреле объем отмен достигнет не менее тысячи вылетов.

В то же время руководитель SAS отметил, что эти шаги не являются радикальными, учитывая масштаб деятельности перевозчика. В частности, компания выполняет около 800 рейсов ежедневно, что эквивалентно более 5000 рейсов в неделю.

Основной причиной изменений стало стремительное подорожание авиационного топлива. По словам ван дер Верффа, это создает серьезное финансовое давление на всю авиационную отрасль.

«Цена на авиационное топливо удвоилась за десять дней. Хотя мы стараемся максимально компенсировать рост расходов, это удар, который непосредственно поражает авиационную отрасль», — отметил гендиректор SAS

В компании также предупредили о росте стоимости билетов. В среднем цены на рейсы SAS увеличатся примерно на 500 шведских крон (примерно 2360 грн, — Ред.), тогда как трансатлантические перелеты подорожают ориентировочно на 2700 крон (примерно 12740 грн, — Ред.). В то же время пассажиров, которые уже приобрели билеты, это повышение не коснется.

«Мы добавляем определенную топливную надбавку с прошлой недели, но как только вы забронируете билет, заключается контракт, по которому мы будем летать, и тогда эта цена применяется. До мая, июня это также должно закончиться. В противном случае это будет иметь значительно большее влияние на мировую экономику, а не только на авиационную отрасль», — отметил Верфф.

В первую очередь сокращение коснется направлений, где существуют альтернативные варианты перелетов в тот же день. В SAS объясняют, что таким образом пытаются минимизировать неудобства для пассажиров.

Из-за меняющейся ситуации на Ближнем Востоке компания пока не имеет полного перечня отмененных рейсов по маршрутам. В то же время пассажиров, которых затронут изменения, информируют индивидуально и предлагают перебронирование на другие рейсы.

В SAS отмечают, что такие шаги являются частью краткосрочной реакции на глобальный ценовой шок, который влияет на европейскую авиационную систему в целом.

