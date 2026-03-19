Отключение света 20 марта: актуальные графики для всех областей
ДТЭК и облэнерго анонсировали графики почасовых отключений света на пятницу, 20 марта, для столицы и всех регионов Украины.
Во всех регионах Украины в пятницу, 20 марта, будут введены графики почасовых отключений света . Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК .
График отключения света в Киеве
График отключения света в столице 20 марта:
Группа 1: 15:30-19:00
Группа 3: 17:00-20:30
Группа 4: 08:00-10:00
Группа 5: 19:00-22:30
Группа 6: 08:00-12:00
Группа 7: 20:30-24:00
Группа 8: 10:00–13:30
Группа 10: 12:00–15:30
Группа 12: 13:30–17:00
Группа 13: 15:30–19:00
Группа 15: 17:00–20:30
Группа 16:08:00-10:00
Группа 17: 19:00–22:30
Группа 18:08:00-12:00
Группа 19: 20:30-24:00
Группа 20: 10:00–13:30
Группа 22: 12:00-15:30
Группа 24: 13:30–17:00
Группа 25: 06:00-09:30, 14:30-19:30
Группа 26: 06:00-10:00, 15:00-20:00
Группа 27: 06:00-10:30, 15:30-20:30
Группа 28: 06:00-11:00, 16:00-21:00
Группа 29: 06:30-12:00, 17:00-22:00
Группа 30: 07:00-12:30, 17:30-22:30
Группа 31: 09:30-14:30, 19:30-24:00
Группа 32: 10:00-15:00, 20:00-24:00
Группа 33: 10:30-15:30, 20:30-24:00
Группа 34: 11:00-16:00, 21:00-24:00
Группа 35: 12:00-17:00, 22:00-24:00
Группа 36: 12:30-17:30
Группа 37: 06:00-09:30, 14:30-19:30
Группа 38: 06:00-10:00, 15:00-20:00
Группа 39: 06:00-10:30, 15:30-20:30
Группа 40: 06:00-11:00, 16:00-21:00
Группа 41: 06:30-12:00, 17:00-22:00
Группа 42: 07:00-12:30, 17:30-22:30
Группа 43: 09:30-14:30, 19:30-24:00
Группа 44: 10:00-15:00, 20:00-24:00
Группа 45: 10:30-15:30, 20:30-24:00
Группа 46: 11:00-16:00, 21:00-24:00
Группа 47: 12:00-17:00, 22:00-24:00
Группа 48: 12:30-17:30
Группа 49: 15:30–19:00
Группа 51: 17:00-20:30
Группа 52: 08:00-10:00
Группа 53: 19:00–22:30
Группа 54: 08:00-12:00
Группа 55: 20:30-24:00
Группа 56: 10:00–13:30
Группа 58: 12:00–15:30
Группа 60: 13:30-17:00
График отключения света в Киевской области
График отключения света в Киевской области 20 марта: дополняется
График отключения света в Одесской области
График отключения света в Одесской области 20 марта:
2.1: с 18:30 до 21:00
2.2: с 18:30 до 21:00
5.1: с 17:00 до 18:30
5.2: с 17:00 до 18:30
График отключения света в Николаевской области
График отключения света в Николаевской области 20 марта:
1.1 - 16:30 - 19:30;
4.1 - 16:30 - 19:30;
5.1 - 19:30 - 21:30;
6.2 - 19:30 - 21:30.
График отключения света в Запорожской области
График отключения света в Запорожской области 20 марта:
1.1: 18:30 - 22:00
2.2: 15:30 - 19:00
3.2: 12:00 - 17:00
4.1: 17:00 - 22:00
6.1: 07:30 - 12:30
6.2: 07:30 - 11:30
График отключения света в Полтавской области
График отключения света в Харьковской области
График отключения света в Харьковской области 20 марта: дополняется
График отключения света в Днепропетровской области
График отключения света на Днепропетровщине 20 марта:
1.2 08:00–09:30;
2.1 16:30–20:00;
2.2 08:00–09.30, 17:30–20:00;
3.1 20:00–22:00;
3.2 20:00–22:00;
4.1 09:30–11:00;
4.2 09:30–13:00;
6.1 16:00–17:30;
6.2 13:00_16:30.
График отключения света в Кировоградской области
График отключения света в Кировоградской области 20 марта: дополняется
График отключения света в Сумской области
График отключения света в Черниговской области
График отключения света в Черниговской области 20 марта: дополняется
График отключения света в Черкасской области
График отключения света в Черкасской области 20 марта:
1.1: 08:00 - 10:00
1.2: 08:00 - 11:00
2.1: 10:00 - 12:00
2.2: 12:00 - 14:00
3.1: 14:00 - 16:00
3.2: 20:00 - 22:00
4.1: 20:00 - 22:00
4.2: 18:00 - 20:00
5.1: 18:00 - 20:00
5.2: 16:00 - 18:00
6.1: 16:00 - 18:00
График отключения света в Черновицкой области
График отключения света в Черновицкой области 20 марта: дополняется
График отключения света в Житомирской области.
График отключения света в Житомирской области 20 марта: дополняется
Графики отключений в Винницкой области
График отключения света в Винницкой области 20 марта:
2.1: 20:00-21:00
2.2: 20:00-21:00
3.1: 17:00-18:00
3.2: 17:00-18:00
5.1: 18:00-20:00
5.2: 18:00-20:00
График отключения света в Волынской области
График отключения света в Хмельницкой области
График отключения света в Тернопольской области
График отключения света в Ивано-Франковской области
График отключения света в Закарпатской области
График отключения света во Львовской области
График отключения света в Ровенской области
Напомним, в Киеве и ряде других регионов Украины в последнее время ужесточились графики отключений электроэнергии. Причины этого эксперты объясняют сочетанием нескольких факторов, влияющих на стабильность энергосистемы.