Из-за войны в Иране еще в одной стране блэкаут: правительство вводит жесткую экономию света

Египет выключает освещение и закрывает ТРЦ для экономии электроэнергии / © Associated Press

Египет начинает масштабную кампанию по сокращению потребления электроэнергии. Североафриканская страна, которая сильно зависит от импорта энергоносителей, столкнулась с критическим ростом мировых цен на горючее, вызванным войной на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает авторитетное агентство Bloomberg со ссылкой на заявление премьер-министра Египта Мустафы Мадбули.

Как именно будут экономить электроэнергию

По словам главы правительства, начиная с 28 марта все торговые центры, рестораны и розничные магазины должны будут закрываться в 21:00 по будням и в 22:00 — по выходным. Для 110-миллионной страны, где ночной шоппинг и поздние ужины являются давней традицией, это станет серьезным испытанием и изменением привычного ритма жизни.

Кроме того, власти приказали выключить все рекламные билборды с подсветкой и сократить уличное освещение до минимального безопасного уровня. Большинство государственных учреждений будут закрываться в 18:00, а правительство уже серьезно рассматривает возможность перевода работников государственного и частного секторов на дистанционную работу один или два дня в неделю.

Почему Египет вынужден пойти на этот шаг

Главной причиной таких радикальных мер стали прямые экономические последствия американо-израильской военной кампании против Ирана, начавшейся 28 февраля. Премьер-министр объяснил, что до начала активных боевых действий ежемесячный счет Египта за импорт газа составлял около 560 миллионов долларов. Сейчас, из-за хаоса в Персидском заливе и глобального скачка цен, эта сумма взлетела почти втрое — до астрономических 1,65 миллиарда долларов в месяц.

Правительство пытается вводить ограничения постепенно, чтобы не шокировать экономику, которая только начала возобновляться после девальвации валюты в 2024 году и получения 57 миллиардов долларов международной помощи. По словам Мадбули, нормирование потребления электроэнергии значительно лучше, чем очередное повышение цен на горючее для населения. Меры будут пересмотрены через месяц и отменены, если энергетический кризис пройдет.

Напомним, два дня назад на Кубе произошел масштабный блэкаут. Без электричества осталось более 10 млн человек после полного отключения национальной энергосистемы.