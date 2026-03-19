"Это больше невозможно терпеть": Берлин выдвинул ультиматум Орбану из-за блокирования €90 млрд для Украины

Виктор Орбан / © Associated Press

Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль в закрытом режиме жестко предупредил Будапешт о последствиях, в то время как ЕС готовится к «финальной битве» с Виктором Орбаном на саммите в Брюсселе.

В четверг, 19 марта, лидеры Европейского Союза собираются на решающий саммит, который может стать последним боем венгерского премьера Виктора Орбана. На кону — жизненно важный кредит для Украины в размере 90 миллиардов евро, который Будапешт снова угрожает заблокировать, сообщает Politico.

«Так продолжаться не может»

За кулисами дипломатических встреч в Брюсселе царит беспрецедентное напряжение. По данным источников, во время заседания министров иностранных дел в начале этой недели глава МИД Германии Иоганн Вадефуль прямо заявил венгерской стороне, что их тактика обструкционизма перешла все границы.

Дипломаты описывают выступление немецкого министра как «очень прямое и четкое», что не оставляет сомнений: терпение Берлина исчерпано, а поведение Венгрии больше невозможно терпеть. Другие министры были еще более резкими в разговоре с Петером Сийярто, оставив венгерского коллегу «ошеломленным».

«Премьер-министр Орбан должен понять, что он постоянно проверяет пределы того, что готовы терпеть другие государства-члены. Так продолжаться не может», — заявил один из высокопоставленных дипломатов ЕС.

Кредит на €90 млрд: заложник предвыборных игр

Орбан решил заблокировать выделение Украине помощи, которую он сам одобрил еще в декабре. В этот раз причиной стал конфликт вокруг нефтепровода «Дружба». Аналитики связывают такую радикализацию с приближением выборов в Венгрии (12 апреля), где Орбан проигрывает своему сопернику Петеру Мадяру на 9 процентных пунктов.

В Брюсселе считают, что Орбан сознательно идет на конфронтацию, чтобы подогреть свой предвыборный нарратив о «борьбе с Брюсселем». Однако на этот раз ответ может быть гораздо более жестким.

Швеция официально заявила о готовности поддержать лишение Венгрии права голоса в ЕС.

Европейский Совет рассматривал возможность иска против Будапешта за нарушение принципа «искреннего сотрудничества».

Рассматриваются варианты еще более строгой привязки средств ЕС для Венгрии к соблюдению принципа верховенства права.

Дилемма для Зеленского и ЕС

Ситуация усугубляется тем, что на саммит приглашен президент Украины Владимир Зеленский. Если лидерам не удастся разблокировать кредит из-за шантажа Орбана, это вызовет законное возмущение Киева.

«Мы просто ждем результатов выборов в Венгрии. После этого обязательно наступит расплата», — резюмировал один из европейских дипломатов.

«Нефтяной шантаж» и условия Будапешта: что предшествовало конфликту

Напомним, в ЕС начался «бунт» против Орбана из-за Украины. Издание The Guardian пишет, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан столкнется с давлением со стороны других лидеров ЕС, чтобы прекратить блокирование жизненно важного кредита в размере 90 миллиардов евро для Украины из-за политического спора по нефтепроводу.

Ранее Венгрия назвала условие, при котором не будет блокировать помощь Украине от ЕС. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не изменит свою позицию по разблокированию кредита ЕС для Украины, пока Киев не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Глава венгерского правительства назвал ситуацию «нефтяной блокадой» и обвинил украинские власти во вмешательстве во внутренние выборы.