Орбан атакует Украину перед выборами: что стоит за громкими заявлениями премьера Венгрии

Орбан / © Associated Press

Реклама

Премьер Венгрии Виктор Орбан активно использует тему Украины в своей предвыборной кампании, формируя образ внешней угрозы. Как пишет France24 , такая риторика является частью политической стратегии на фоне сложной борьбы за власть перед парламентскими выборами 2026 года.

По данным журналистов, впервые за многие годы позиции Орбана пошатнулись: его партия сталкивается с серьезным вызовом со стороны оппозиции. В этой ситуации власти делают ставку на мобилизацию электората из-за страха и противопоставления.

В своих заявлениях Орбан и его союзники утверждают, что Украина якобы создает угрозу энергетической безопасности Венгрии, может втянуть страну в войну, влияет на внутреннюю политику и т.д.

Реклама

В то же время эксперты отмечают, что значительная часть этих утверждений является преувеличением или не имеет подтверждений.

Отдельно венгерские власти пытаются связать оппозицию с Украиной, представляя ее как силу, якобы действующую в интересах Брюсселя и Киева. Это позволяет дискредитировать политических конкурентов и усилить поляризацию общества.

Аналитики отмечают, что подобная риторика типична для избирательных кампаний, когда власть ищет «внешнего врага» для консолидации поддержки.

Кроме того, Орбан уже долгое время занимает осторожную или критическую позицию поддержки Украины в Европейском Союзе, что также влияет на его политическую коммуникацию.

Реклама

Таким образом, антиукраинские заявления Орбана не столько реакцией на реальные события, сколько инструментом внутренней политической борьбы накануне выборов.

Ранее сообщалось, что венгерская делегация, самовольно приехавшая в Украину для проверки состояния нефтепровода «Дружба», должна была состоять из пяти человек. Однако один из ее членов, имеющий украинский паспорт, не решился пересечь границу с Украиной из-за страха перед мобилизацией

Напомним, ранее сообщалось, что венгерская делегация во главе с госсекретарем Министерства энергетики Габором Чапеком приехала в Киев. Они хотят договориться о проверке нефтепровода «Дружба», потому что считают, что Украина остановила поставки нефти из-за политики.

Президент Украины Владимир Зеленский не подтвердил проведение официальных переговоров с представителями Венгрии , прибывшими в Киев. По словам главы государства, Министерство иностранных дел определило этот визит как частную поездку.

Реклама

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто утверждает, что венгерское посольство в Киеве направило официальную дипломатическую ноту о приезде представителей во главе с заместителем министра энергетики Габором Чапеком и попросило о встрече с министром энергетики Украины.

В ответ на венгерский запрос Министерство иностранных дел Украины направило встречную ноту. В документе четко указано, что предложенные Будапештом сроки визита неприемлемы для украинской стороны.

Несмотря на самовольный приезд венгерской делегации, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал ей задачу организовать встречу с украинскими членами правительства и добиться совместного осмотра места повреждения нефтепровода «Дружба».