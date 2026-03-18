Виктор Орбан / © Getty Images

Реклама

Действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в случае поражения своей партии «Фидес» на парламентских выборах может прибегнуть к радикальным действиям, чтобы не потерять власть. Он может спровоцировать конституционный кризис и объявить чрезвычайное положение.

Об этом заявила бывшая соратница венгерского премьера Жужанна Селени в комментарии изданию Politico.

Политик, которая была в партии «Фидес» с самого начала, но покинула ее, напомнила, что после поражения на выборах 2006 года Орбан вывел людей на улицы, воспользовавшись тем, что лидер социалистов признал, что солгал избирателям.

Реклама

Тогда депутаты от «Фидес» демонтировали барьеры вокруг парламента, чтобы толпа могла подойти к зданию.

«Фидес вывела политику на улицы и преследовала правительство с помощью крайне обструкционной тактики в парламенте», — отметила Селени.

Политик считает, что Орбан, скорее всего, повторит ту же схему или прибегнет к еще более радикальным шагам. По ее словам, он может спровоцировать конституционный кризис и объявить чрезвычайное положение.

«Если оппозиция получит лишь простое большинство, Орбан будет иметь много инструментов, чтобы сделать практически невозможным формирование нового правительства или даже созыв нового парламента», — заявила она.

Реклама

Кроме того, Селени предупредила, что даже в случае победы оппозиция может столкнуться с серьезными препятствиями со стороны Орбана, поскольку без двух третей голосов в парламенте партия «Тиса» не сможет провести большинство реформ.

Издание отмечает, что Орбан, вероятно, не будет прямо заявлять о фальсификации выборов, потому что это повредит его шансам на политическое возвращение. Вместо этого он может оспаривать результаты в отдельных округах и подталкивать сторонников к уличным протестам.

«Чем больше вреда он сможет нанести новому правительству и подорвать его, тем больше у него шансов на дальнейшее политическое возвращение», — цитирует Politico политолога Габора Току.

Напомним, ранее издание Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Кремль может пытаться повлиять на парламентские выборы в Венгрии. В России подготовили информационную кампанию, которая должна помочь премьеру Виктору Орбану сохранить власть.