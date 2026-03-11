Сийярто снова набросился на Зеленского и эпично сел в лужу: подробности скандала

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто / © Associated Press

Реклама

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто публично обвинил президента Украины Владимира Зеленского во лжи приезда венгерской делегации в Киев. Впрочем, официальные дипломатические документы свидетельствуют о том, что украинская сторона раньше времени предупредила Будапешт о невозможности принять чиновников в предложенные ими даты.

Об этом Сийярто написал на своей странице в Facebook.

Суть обвинений и реальные документы

По словам Сийярто, Зеленский якобы сказал неправду, когда заявил, что ему неизвестно о делегации, поскольку правительство Венгрии не согласовало этот визит с украинским МИДом.

Реклама

Венгерский министр утверждает, что накануне их посольство в Киеве направило официальную дипломатическую ноту о приезде представителей во главе с заместителем министра энергетики Габором Чепеком и попросило о встрече с министром энергетики Украины.

Однако, как свидетельствуют документы, полученные ТСН.ua, ситуация разворачивалась по-другому. В ответ на венгерский запрос Министерство иностранных дел Украины направило встречную ноту.

В документе четко указано, что предложенные Будапештом сроки визита неприемлемы для украинской стороны. МИД Украины официально предложил венграм согласовать новые даты визита через дипломатические каналы.

Тайный визит венгерской делегации - что известно

Ранее стало известно, что в Киев отправилась венгерская делегация во главе с чиновником Габором Чапеком, чтобы обсудить ситуацию вокруг нефтепровода «Дружба». Правительство Венгрии даже создало специальную следственную комиссию для оценки состояния нефтепровода, к которой уже договорилась присоединиться Словакия.

Реклама

В то же время в украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что эти представители Венгрии не имеют официального статуса делегации. Спикер МИД Георгий Тихий сообщил, что венгры пересекли границу по общим правилам для граждан стран Шенгенской зоны, воспользовавшись безвизом. Никаких официальных встреч для них в Украине не планировалось.