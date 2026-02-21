Финансовая помощь ЕС под угрозой: какое требование выдвинула Венгрия

Нефтепровод "Дружба" / © Associated Press

Правительство Венгрии заявило, что будет блокировать согласованный Европейским Союзом кредит Украине на €90 млрд, пока не возобновится транзит нефти через трубопровод «Дружба» .

Такое условие высказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщают СМИ .

По словам Сийярто, Венгрия временно заблокирует доступ Украины к финансовой помощи, включая кредит на €90 млрд, если не возобновятся поставки сырой нефти в Венгрию через нефтепровод «Дружба». Он утверждает, что транзит через эту ключевую инфраструктуру пока не осуществляется, и это якобы является нарушением соглашения между Украиной и Европейским союзом.

Сийярто назвал ситуацию «политическим шантажом», указывая, что остановка поставок может искусственно повысить цены на топливо перед выборами в Венгрии, но венгерские власти не намерены идти на уступки.

В декабре 2025 года лидеры ЕС согласовали создание механизма, согласно которому Украине должно быть предоставлено €90 млрд кредитной поддержки для стабилизации бюджета и закупки оборонной продукции. Однако для окончательного введения этой помощи требуется единодушное решение членов ЕС, которое сейчас тормозится.

Блокирование этого кредита также может повлиять на дальнейшие финансовые программы для Украины, в частности, согласованную программу Международного валютного фонда.

Главным камнем преткновения являются отношения между Киевом и Будапештом по поводу энергетического транзита и политического давления на Венгрию, что уже раньше приводило к спорам в рамках ЕС.

Напомним, 27 января, российские войска совершили атаку на объект инфраструктуры нефтепровода «Дружба» в городе Броды Львовской области.

Впоследствии в МИД Украины сообщили, что из-за обстрела российскими войсками транзит нефти в Венгрию и Словакию прекращен.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Киев в умышленном затягивании возобновления транзита, связывая это с позицией Братиславы по евроинтеграции Украины. Аналогичную оценку озвучил глава МИД Венгрии Петер Сиярто, заявив, что остановка поставок имеет политические мотивы.